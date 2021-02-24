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影／南市連續發生重大治安事件 黃偉哲肯定方仰寧付出

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市安平區近來連續發生重大治安事件，引發外界關切，市長黃偉哲今上午受訪肯定警察局長方仰寧上任迄今為治安不眠不休付出，表示警方從一開始就強力追查，才擾動犯罪集團平衡，逼嫌疑人投案，辦案態度值得肯定，他也說，治安有檢討空間。

黃偉哲上午前往永康消防分隊出席「南市消防健康安全又便利─智能排氣供電車庫啟用儀式」，會前受訪時表示，台南治安當然有許多該檢討之處，但警察局長方仰寧上任以來不眠不休，甚至到現在還沒回過家，過年也在警察局過，盡心盡心改進台南治安，在相關案情有進展時更主動對外道歉、說明，出發點及辦案態度都值得肯定。

黃表示，台南市警方從一開始直播主遭擄案就強力追查，即使有3人主動投案仍繼續溯源，循線追查到1把長槍、3把短槍，並擾動了犯罪集團間平衡，斬斷了相關嫌疑人的經濟、人際網絡，昨才會有2名嫌疑人走投無路向警方投案。

黃偉哲也說，只是很遺憾，其中1名嫌疑人昨天投案前還是先去殺了1人，這些案件所有嫌疑人及被害人間關係及往來情況，有待司法機關釐清，且目前還有部分嫌疑人沒有到案，台南警方的犯罪偵防仍會持續努力進行。

台南接連發生重大治安事件，前後造成2人死亡，長黃偉哲上午肯定警方破案，也強調治安有檢討空間。記者謝進盛／攝影
台南接連發生重大治安事件，前後造成2人死亡，長黃偉哲上午肯定警方破案，也強調治安有檢討空間。記者謝進盛／攝影

警察 黃偉哲 方仰寧

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