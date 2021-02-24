台64線北向國道五股匝道聯結車翻覆起火 鋼梁掉滿地！
國道一號在新北市的台64線北向五股入口匝道，今天清晨5時48分有1輛由40歲王姓男子駕駛的聯結車，不明原因發生側翻事故，隨後起火燃燒，載運的鋼梁也掉落滿地，占用匝道（單一車道），無法通行。
新北市消防局獲報派員到場，隨即將火勢撲滅，王姓司機自行脫困至車外，沒有受傷。現場動用兩輛大型吊車作業，趕工排除掉落鋼梁，預估可能要處理到上午10時左右才能清理完畢。
這起事故導致國道一號五股路段南北車流都壅塞，銜接新北市五股、蘆洲、泰山地區市區平面交通也受到影響。警方目前封閉台64線往北銜接國道一號的匝道，疏導往北向的車輛先往南向行駛，再由高公局匝道迴轉往北向續行。
警方呼籲其他用路人，收聽警廣、提早改道。
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