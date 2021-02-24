駕駛人請注意！台南學甲警機動超速地點曝光

台南市政府警察局學甲警分局今公布轄區6處機動超速地點，針對下列路段，不定時、不定點方式，加強速度管理，執行測速照相執法，籲請駕駛人依速限行駛，勿超速確保其他人車安全。

這6處機動超速地點如下：

一、台19線大灣段117.4公里(南向)。

二、台19線大灣段117.8公里(北向)。

三、市道171線美豐段11.2公里(東向)。

四、市道171線美豐段11.2公里(西向)。

五、市道174線中洲段(中浯派出所前，東向)。

六、市道174線10.3公里(西向)。

警方說，根據最近轄區1年交通事故，分析肇事主因多與汽機車速度不當有關。速度越快，需要煞車距離越大，車輛動能也越大，增加事故風險及嚴重性。

為防止憾事再次發生，學甲警分局分局長翁誌宏率交通組組長、交通分隊同仁，針對轄區易發生超速違規肇事路段進行會勘，找出民眾易超速肇事原因，針對上述路段，不定時、不定點方式持續加強速度管理。