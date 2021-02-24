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駕駛人請注意！台南學甲警機動超速地點曝光
台南市政府警察局學甲警分局今公布轄區6處機動超速地點，針對下列路段，不定時、不定點方式，加強速度管理，執行測速照相執法，籲請駕駛人依速限行駛，勿超速確保其他人車安全。
這6處機動超速地點如下：
一、台19線大灣段117.4公里(南向)。
二、台19線大灣段117.8公里(北向)。
三、市道171線美豐段11.2公里(東向)。
四、市道171線美豐段11.2公里(西向)。
五、市道174線中洲段(中浯派出所前，東向)。
六、市道174線10.3公里(西向)。
警方說，根據最近轄區1年交通事故，分析肇事主因多與汽機車速度不當有關。速度越快，需要煞車距離越大，車輛動能也越大，增加事故風險及嚴重性。
為防止憾事再次發生，學甲警分局分局長翁誌宏率交通組組長、交通分隊同仁，針對轄區易發生超速違規肇事路段進行會勘，找出民眾易超速肇事原因，針對上述路段，不定時、不定點方式持續加強速度管理。
曾任市警局交通大隊長的翁誌宏強調，「速度管理」是用來改善道路安全非常重要手段，尤其在混合大量行人和騎車人等弱勢道路使用者通行區域，及鄰近村莊聚落，降低機動車的速度尤其重要，需要駕駛人、交通員警及道路工程等多方合作，營造友善用路環境，有效減少交通事故發生。
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