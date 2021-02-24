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桃園南崁溪驚傳中年男溺水 水位太淺重摔手腳骨折

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市桃園區23日深夜傳出民眾落水，消防獲報龍華二街、大興西路一段南崁溪下方，吳姓男子溺水拚命掙扎，緊急趕赴現場時男子已自行上岸，經評估有失溫現象，所幸生命徵象穩定，已經將他保暖送醫治療，詳細案發原因仍由警方釐清中。

警方初步調查，吳男（61歲）疑似心情不好，晚間獨自跑到南崁溪河畔，結果從高處墜落，但因近期乾旱影響，溪水深度相當淺，導致吳摔落時碰撞河床手腳骨折，因過度疼痛大聲哀嚎求救。

桃園市消防局第一大隊大有分隊23日晚間約11點半獲報，該男子在南崁溪載浮載沉，民眾見他不斷掙扎、表情痛苦，嚇得立刻打電話報案，消防人員到場時他已經用盡全力忍痛游到岸邊，整個人虛脫躺在堤岸上。

消防初步研判男子有失溫現象，使用雙節梯將他搬運上救護車，同步給予保暖，還好他意識清楚沒有生命危險，但詳細落水原因仍待釐清。

吳姓男子掉落南崁溪，因溪水位太淺導致他撞擊河床手腳骨折，消防已將他送醫搶救。記者曾健祐／翻攝
吳姓男子掉落南崁溪，因溪水位太淺導致他撞擊河床手腳骨折，消防已將他送醫搶救。記者曾健祐／翻攝
吳姓男子掉落南崁溪，因溪水位太淺導致他撞擊河床手腳骨折，消防已將他送醫搶救。記者曾健祐／翻攝
吳姓男子掉落南崁溪，因溪水位太淺導致他撞擊河床手腳骨折，消防已將他送醫搶救。記者曾健祐／翻攝

保暖 溺水

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