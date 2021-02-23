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高雄加速汰換LKK警車 今年再添194輛新車

聯合報 / 記者邱奕能蔡孟妤王慧瑛／高雄即時報導

高雄警用汽、機車逾齡率偏高，屢遭詬病，成為人民保母執勤隱憂。高雄市長陳其邁今在市政會議表示，今年將編列1億多預算加速汰換老舊警車，並更新防彈背心、建置無線電系統等警用安全裝備，保障警察執法安全，要讓基層有感，不必再開老爺車打擊犯罪。

巡邏車、偵防車車齡7年且超過12萬5千公里就達年限，警用機車超過6年算逾齡，根據高雄市警察局108年統計，警車車齡逾7年達60.09%，去年換新209輛警用汽車後，逾齡率降至40%，今年預計再添購194輛警車，逾齡率可下修到24%。

市府去年起加速汰換老舊警車，今年再編列1億305萬預算，也向爭取中央經費，去年到今年底要投入3.5億元更新設備。市長陳其邁並建議，警車汰換計畫除透過中央、市府公部門預算挹注，也可尋求民間力量支持。

去年高雄市獲捐贈警車有9輛、警用機車有18輛。高雄市警察局長黃明昭說，民間捐贈警車無法比照救護車做法，在車身留捐贈單位資訊，但捐贈警車意義不輸救護車。

高雄警力有7312人，黃明昭指出，人民保母在第一線守護治安、打擊犯罪，車輛性能攸關安全、機動性等，市府重視警察車輛及裝備需求，能提振警察工作士氣。

除了車輛，防彈背心也是重要裝備。黃明昭說，防彈背心5年就算逾期，是由中央採購提撥，今年會再撥給高雄700件，高雄目前規模超過40人派出所可做到每人一件，不需要共穿。

有基層警員說，逾齡警車上路「心驚驚」，外縣市曾發生老舊警車追不上歹徒跑車的糗事，影響維護治安機動性，夏天遇到冷氣系統故障更是難熬，駕駛新車安心許多。

高雄市警車逾齡比率偏高，今年將加速汰換。記者邱奕能／攝影
高雄市警車逾齡比率偏高，今年將加速汰換。記者邱奕能／攝影
高雄市警車逾齡比率偏高，今年將加速汰換。記者邱奕能／攝影
高雄市警車逾齡比率偏高，今年將加速汰換。記者邱奕能／攝影
高雄市警察局長黃明昭說，更新汰換警車、防彈背心等裝備，有助提高警察執勤安全性及機動性。記者王慧瑛／攝影備註
高雄市警察局長黃明昭說，更新汰換警車、防彈背心等裝備，有助提高警察執勤安全性及機動性。記者王慧瑛／攝影備註
高雄市長陳其邁昨在市政會議表示，今年將加速汰換老舊警車、更新防彈背心及建置無線電系統等，讓警察在第一線守望治安更有力量。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁昨在市政會議表示，今年將加速汰換老舊警車、更新防彈背心及建置無線電系統等，讓警察在第一線守望治安更有力量。圖／高雄市政府提供
高雄市警車逾齡比率偏高，今年將加速汰換。記者邱奕能／攝影
高雄市警車逾齡比率偏高，今年將加速汰換。記者邱奕能／攝影

警察 高雄市

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