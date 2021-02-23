八仙山林班地樹頭燃燒 下邊坡火勢獲控制

台中市和平區八仙山林班地枯立樹頭昨天燃燒，東勢林區管理處啟動滅火機制，展開陸空聯合滅火，今天下午5時許控制下邊坡火勢，持續進行殘火處理。

東勢林區管理處於22日發現八仙山事業區第85林班一株枯立樹頭燃燒，立即啟動滅火機制，陸空聯合滅火，但因火場地勢陡峭近乎垂直，執行不易。

東勢林管處指出，23日中午，發現這株枯立木悶燒後斷裂滾落中橫便道下邊坡，造成多處團火，林管處立即增加動員能量，除增派地面人員，同時加強空中投水並請求台中市政府消防局支援2輛消防水車，終於下午5時初步控制下邊坡火勢。

東勢林區管理處表示，林管處共動員41名人力，於火場下邊坡架設水線並以背負式唧筒灌灑滅火，且配合消防局水車進行灌灑及殘火處理，終於初步控制下邊坡火勢。

至於上邊坡火勢，林管處指出，搭配空勤總隊直升機3架次，投水19次，共38噸，持續進行救火作業。目前燃燒面積共0.11公頃，林管處將持續進行火場監控全力滅火，力求儘早撲滅火勢。