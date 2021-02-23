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清潔婦傳訊致歉行竊 周子瑜願原諒說法曝光

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

韓國女團「TWICE」成員周子瑜的台南老家，日前遭汪姓女居家清潔員涉行竊，警方逮人並找回簽名照、簽名專輯及寫真書等，依竊盜罪嫌送辦；周子瑜母親黃燕玲今下午到高市刑大領回贓物，透露案發後有接獲道歉訊息，她表明會原諒，女兒當然也願意原諒。

29歲汪姓女子被台南地檢署以2萬元交保，她將1套專輯以3000元賣出，警方聯繫買家後，對方也把專輯寄還。

黃燕玲今天下午約5點抵高市刑大，拿回失竊的東西，她謝謝警方幫忙把東西完整要回來，並說，有收到汪姓女子傳來道歉訊息，她回傳「我個人會原諒你的」，不過犯錯還是要接受行為上的糾正；後續司法程序，她認為對方還年輕，有必要給予機會。

黃燕玲也說，女兒周子瑜都知情，「她也覺得警方辦事效率超棒」，至於女兒是否願意原諒，黃燕玲說，「她當然願意啊，因為也是年輕的姐姐（指汪女）」。

黃燕玲還出示跟汪姓女子互傳訊息，汪女寫下「一時興起做出這樣的事，我知道我做錯事了，真的很對不起！」等道歉話語，她回應「我個人會原諒你的，也希望你能用正能量來幫助自己」等，黃女再表示「真的很抱歉事我沒有珍惜你們，對不起！」

周子瑜母親黃燕玲今下午到高市刑大領回家裡失竊的贓物。記者林伯驊／攝影
周子瑜母親黃燕玲今下午到高市刑大領回家裡失竊的贓物。記者林伯驊／攝影
汪姓女清潔員（中）被依竊盜罪嫌送辦，台南地檢署命令2萬元交保。記者林伯驊／翻攝
汪姓女清潔員（中）被依竊盜罪嫌送辦，台南地檢署命令2萬元交保。記者林伯驊／翻攝
黃燕玲回訊息表示會原諒汪姓女清潔員。記者林伯驊／攝影
黃燕玲回訊息表示會原諒汪姓女清潔員。記者林伯驊／攝影
黃燕玲回訊息鼓勵汪姓女清潔員。記者林伯驊／攝影
黃燕玲回訊息鼓勵汪姓女清潔員。記者林伯驊／攝影
明星周子瑜的母親黃燕玲今天下午到高雄市刑大，領回遭竊的贓物。記者林伯驊／攝影
明星周子瑜的母親黃燕玲今天下午到高雄市刑大，領回遭竊的贓物。記者林伯驊／攝影
周子瑜台南老家日前遭竊。本報資料照
周子瑜台南老家日前遭竊。本報資料照
涉偷竊周子瑜台南老家的汪姓女清潔員，事後傳訊息給黃燕玲致歉。記者林伯驊／攝影
涉偷竊周子瑜台南老家的汪姓女清潔員，事後傳訊息給黃燕玲致歉。記者林伯驊／攝影
汪姓女清潔員在訊息中多次向黃燕玲致歉。記者林伯驊／攝影
汪姓女清潔員在訊息中多次向黃燕玲致歉。記者林伯驊／攝影

竊盜 周子瑜

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