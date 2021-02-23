報案表單七合一 竹縣警加強宣傳便民措施
內政部警政署為了減少民眾對於是否受理報案的疑問，將現行的刑案三聯單、失竊汽機車四聯單、失蹤人口、身分不明、違反社會秩序維護法、兒少性剝削擅離安置、其他案類等7種報案表單，正名為「受(處)理案件證明單」，即日起試辦，下個月1日起實施。
由於報案證明單的統一，為警政署的便民革新創舉，新竹縣政府警察局長吳敬田在試辦第一天特別前往高鐵派出所了解，抽測同仁執行狀況，並要求各單位加強宣導，落實這項便民措施。
新竹縣政府警察局為了讓民眾能快速了解此項措施，也在臉書粉絲專頁「竹縣警好客」播放自製宣導動畫，若民眾還有疑問，也可就近洽詢派出所，另外，可透過證明單右上角案件受理編號」，至警政署全球資訊網查詢報案處理狀況，省時又方便。
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