快訊

交通部：3月2日起雙鐵等交通運具可飲食 高鐵恢復自由座

遭塞國保全關押1天 「夜市球王」曾俊欣平安返台了

賓士車拋錨釀嚴重回堵 北市保大警路過即刻救援

中央社 / 台北23日電

北市中山區北安路日前發生1輛賓士車疑拋錨卡在路中，造成車流嚴重回堵，北市3名員警巡邏行經見駕駛人不知所措，立即協助推車移置，並指揮現場車流以維人車安全。

台北市政府警察局保安警察大隊今天發布新聞稿表示，大隊的第二中隊小隊長劉義芳及警員關鉦育、卜詩瀅等3人於20日下午執行巡邏勤務，途經中山區北安路時發現1輛賓士車疑拋錨卡在路中，造成當地車流嚴重回堵。

3名男警看見拋錨車駕駛人神色慌張、不知所措，經進一步瞭解得知，此車因不明原因故障而拋錨路中，且路段路幅狹小、來往車輛眾多，造成後方車流回堵，3警便請駕駛坐在車上操控方向盤，由其中1警在後方指揮來車，其餘2警則合力推車。

員警將拋錨車暫移置路旁安全地點後，協助駕駛通知拖吊車到場協助移置，並在現場指揮交通維護人車安全，化解交通壅塞情形後才離去。

北市 警察

延伸閱讀

13萬盆花海紫爆！北市河濱公園「1000坪漸層紫花毯」開滿6款花色好夢幻

鬼滅之刃話劇吸睛！北市宣導拒絕霸凌、愛護動動

公辦都更／北市斯文首善上梁 彭振聲：5月再補助租金盼安心搬家

開車失控衝捷運站 北市高齡危險駕駛5年增6成7

相關新聞

影／北海岸百人「封路飆車」站分隔島觀戰 警加強稽查

有網友今天在臉書團「爆料公社二社」貼文，台二線36公里處有一群人「封路飆車」，有送貨員經過時，不敢按喇叭，也不敢閃大燈，...

影／台中太平火警 3鐵皮屋燒毀或波及幸無人傷亡

台中市太平區新吉路和樹孝路路口附近下午3時許傳出火警，火勢很大，濃煙直竄天際，有3戶連棟鐵皮屋被燒毀或波及，其中包括新城...

國道3號竹東段聯結車翻覆 礦泉水四散阻斷交通釀回堵

國道3號南下竹東路段，今天下午3時許，1輛滿載瓶裝礦泉水的大型聯結貨車，疑似因爆胎失控，當場衝向內線分隔帶，造成車廂破裂...

檢討吃案！報案證明單一化 刑案三聯單走入歷史

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生命案引發吃案檢討；警政署整合各類受理報案證明單據，不分案類統一為受（處）理案件證明單，避免民...

台中太平火警 新城里社區發展協會辦公室燒毀

台中市太平區新吉路和樹孝路路口附近下午3時許傳出火警，火勢很大，有數戶連棟鐵皮屋被燒毀，其中還包括新城里社區發展協會辦公室...

影／七旬翁涉擦撞機車肇逃 又撞轎車遭警破窗攔停

台南市78歲林姓老翁今天下午1時28分駕駛名車，行經大同路與府連路口不慎擦撞李姓機車騎士後仍繼續行駛，涉肇事逃逸，經五妃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。