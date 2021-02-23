賓士車拋錨釀嚴重回堵 北市保大警路過即刻救援

台北市中山區北安路日前發生1輛賓士車疑拋錨卡在路中，造成車流嚴重回堵，北市3名員警巡邏行經見駕駛人不知所措，立即協助推車移置，並指揮現場車流以維人車安全。

台北市政府警察局保安警察大隊今天發布新聞稿表示，大隊的第二中隊小隊長劉義芳及警員關鉦育、卜詩瀅等3人於20日下午執行巡邏勤務，途經中山區北安路時發現1輛賓士車疑拋錨卡在路中，造成當地車流嚴重回堵。

3名男警看見拋錨車駕駛人神色慌張、不知所措，經進一步瞭解得知，此車因不明原因故障而拋錨路中，且路段路幅狹小、來往車輛眾多，造成後方車流回堵，3警便請駕駛坐在車上操控方向盤，由其中1警在後方指揮來車，其餘2警則合力推車。

員警將拋錨車暫移置路旁安全地點後，協助駕駛通知拖吊車到場協助移置，並在現場指揮交通維護人車安全，化解交通壅塞情形後才離去。