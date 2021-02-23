討生活費不成 女持水果刀刺死六旬母

43歲蘇女疑因金錢糾紛，今天下午3時許在家中持刀刺傷68歲的陳姓老母，造成母親腹部臟器外露，當場失去呼吸心跳，消防送醫急救後仍宣告不治，後續將由警方報請檢察官相驗，以釐清死因。

據查證，蘇女住在新北市新莊區一間民宅五樓，陳母、哥哥同住在同棟二樓，開設一間按摩店維生。

鄰居說，一家人在這裡居住多年，平日看起來都十分正常，也未曾聽聞爭吵聲傳出，當時案發剛好外出，回來看到不少警察在附近，地上還留有血跡才知道出事了。

據了解，蘇女今天早上向母親要討3萬元，想付清積欠已久的貓糧費用被拒絕，疑因此引發不滿，一氣之下衝出家中買了一把小水果刀，往母親腹部刺了一刀，陳母當場血流如注，哥哥見狀趕緊報警處理，陳母送醫後仍宣告不治。