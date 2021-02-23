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影／囂張！水情告急水井電纜遭竊 老農發現竊賊還遭威脅

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

時值1期稻作春耕用水高峰，各地水情告急，雲林也缺水，農田水利署雲林管理處除實施分區輪灌，這兩天也緊急啟動深水井抽水補充水源，詎料發現斗六地區有8口水井電纜被竊，水情雪上加霜，由於最近銅價上揚，竊賊連大馬路邊的水井也照剪，甚至一度被老農發現還當場持械威脅，囂張程度令人髮指。

水情告急又值春耕灌溉期，為度過缺水難關，農田水利署雲林管理處兩天來開始啟動各地水井輔助供水，不料斗六、斗南及大埤地區抽水站共有8口灌溉水井約兩、三百公尺的電纜被竊，研判竊賊是利用深夜凌晨，撬開抽水站電箱，零件管線全遭破壞，滿目瘡痍損失不貲，更嚴重是造成灌溉斷水，農民叫苦連天，雲林管理處已向警方報案。

農田水利署雲林斗六工作站長莊淵程說，水情吃緊，許多地區得仰賴水井補充，在最急需用水的當下，水井卻動不了，每口井影響約達25到30公頃的灌溉面積，目前銅價雖節節上揚，但每口水井的電纜，賣到回收場也不到一、兩千元，水利單位請人修復卻得好幾萬元，且施工作業得十天以上，避免延誤灌溉，已緊急調撥其他用水應急。

多位農民說實在太可惡了，不僅大馬路邊的抽水站也敢偷，一位斗南鎮的老農更說，前晚他巡水發現斷水，到抽水站查看，發現兩名男子正在剪電纜，竊賊發現後，還舞動手中的利剪大聲對他喊著「阿伯你來！你不過來，我過去了！」嚇得他腳踏車丟著拔腿逃跑。

農田水利署雲林管理處組長林重元表示，目前處於灌溉水最艱難時期，整個雲林今年春耕總灌溉面積達1萬9千公頃，每天需水量約80到100公噸，目前尚不足一半，採取分區輪灌及用水管理之外，還需靠全縣466口水井輔助，才能勉強支應灌溉，因此籲請警方協助加強巡邏，杜絕竊電纜持續發生。

農田水利署雲林管理處緊急調撥其他水井支援補注，紓解斷水之急。記者蔡維斌／攝影
農田水利署雲林管理處緊急調撥其他水井支援補注，紓解斷水之急。記者蔡維斌／攝影
農田水利署雲林管理處位於斗六、斗南等多處灌溉水井的電纜被偷剪，零件也都拆光，在水情告急的當口，讓灌溉用水雪上加霜。記者蔡維斌／攝影
農田水利署雲林管理處位於斗六、斗南等多處灌溉水井的電纜被偷剪，零件也都拆光，在水情告急的當口，讓灌溉用水雪上加霜。記者蔡維斌／攝影
農田水利署雲林管理處位於斗六、斗南等多處灌溉水井的電纜被偷剪，零件也都拆光，在水情告急的當口，讓灌溉用水雪上加霜。記者蔡維斌／攝影
農田水利署雲林管理處位於斗六、斗南等多處灌溉水井的電纜被偷剪，零件也都拆光，在水情告急的當口，讓灌溉用水雪上加霜。記者蔡維斌／攝影
正值春耕灌溉高峰期，水井電纜被偷剪而斷水，使鄰近稻田有如大旱望雲霓。記者蔡維斌／攝影
正值春耕灌溉高峰期，水井電纜被偷剪而斷水，使鄰近稻田有如大旱望雲霓。記者蔡維斌／攝影
農田水利署雲林管理處位於斗六、斗南等多處灌溉水井的電纜被偷剪，零件也都拆光，在水情告急的當口，讓灌溉用水雪上加霜。記者蔡維斌／攝影
農田水利署雲林管理處位於斗六、斗南等多處灌溉水井的電纜被偷剪，零件也都拆光，在水情告急的當口，讓灌溉用水雪上加霜。記者蔡維斌／攝影
水井電被剪抽水站的水枯乾，灌溉區水讓水情更加吃緊。記者蔡維斌／攝影
水井電被剪抽水站的水枯乾，灌溉區水讓水情更加吃緊。記者蔡維斌／攝影

水利署 農民

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