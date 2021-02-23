影／北海岸百人「封路飆車」站分隔島觀戰 警加強稽查

有網友今天在臉書團「爆料公社二社」貼文，台二線36公里處有一群人「封路飆車」，有送貨員經過時，不敢按喇叭，也不敢閃大燈，只能默默的等他們自動讓路，「現在在台灣，連一條安全送貨的路都沒有了嗎？」警方回應說明，將針對台2線沿線持續加強稽查，不定時進行測速照相，以維護民眾交通安全。

貼文指出，這段影片時是在金山往石門的中間，台二線36公里，有一群人「封路飆車」，距中角灣派出所只有1公里的距離，時速60公里的話，1分鐘就到了。貼文者說，本來不關他的事，是因為到石門的某超商時，聽說他們的送貨員經過時，不敢按喇叭，也不敢閃大燈，只能默默的等他們自動讓路，避免其他的事情發生。萬一激怒對方，送貨員只有一個人，能怎麼辦？

貼文表示，現在在台灣，連一條安全送貨的路都沒有了嗎？拜託各位大哥轉傳，讓政府、讓金山分局知道、聽到。從貼文影片可看出，沿路有上百人，有人站路邊聚集，有人站分隔島上觀戰，沿途有數十輛汽機車停路邊，影片有拍到對向疑有車狂飆。

這起飆車事件經查發生在21日凌晨3點多，金山警分局交通組組長 鍾任瑞表示，感謝熱心民眾於臉書社團反映台二線36公里處「封路競駛」情事，分局澄清說明，指民眾爆料路段為台二線34.9公里處至34.3公里處金山往石門方向，但警方21日3時16分獲報時的地點為29.6公里處、兩處相差約5公里，員警於現場守望未發現聚集民眾。