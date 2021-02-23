聽新聞
test
0:00 / 0:00
檢討吃案！報案證明單一化 刑案三聯單走入歷史
長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生命案引發吃案檢討；警政署整合各類受理報案證明單據，不分案類統一為受（處）理案件證明單，避免民眾因未拿到刑案三聯單而產生吃案疑慮，下月1日上路，三聯單將走入歷史。
以往警方受理刑案開立三聯單，車輛失竊使用四聯單，而糾紛、遺失物、檢舉提供線索等其他案類則是二聯單；因單據不同，民眾沒拿到三聯單常質疑警察吃案，員警解釋費時。
警政署為減少疑慮，將三聯單、四聯單、二聯單統一為受（處）理案件證明單，同步整合e化系統，並納入原本不開單據的社會秩序維護法、身分不明案類，昨天上午9點起全國試用，下月1日正式實施。
警政署說，統一單據減少員警受理案件時，須向民眾解釋不開三聯單的問題，員警也不必再選擇案類單據，與民眾溝通及受理程序更順暢。
警方是從1995年開始手寫三聯單，2007年改為e化，使用26年後將走入歷史。未來內部作業不變，員警受理案件後開立受（處）理案件證明單，一分給當事人，一分受理單位留存，一分向上呈報，避免匿報案件，民眾得依單據查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言