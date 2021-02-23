檢討吃案！報案證明單一化 刑案三聯單走入歷史

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生命案引發吃案檢討；警政署整合各類受理報案證明單據，不分案類統一為受（處）理案件證明單，避免民眾因未拿到刑案三聯單而產生吃案疑慮，下月1日上路，三聯單將走入歷史。

以往警方受理刑案開立三聯單，車輛失竊使用四聯單，而糾紛、遺失物、檢舉提供線索等其他案類則是二聯單；因單據不同，民眾沒拿到三聯單常質疑警察吃案，員警解釋費時。

警政署為減少疑慮，將三聯單、四聯單、二聯單統一為受（處）理案件證明單，同步整合e化系統，並納入原本不開單據的社會秩序維護法、身分不明案類，昨天上午9點起全國試用，下月1日正式實施。

警政署說，統一單據減少員警受理案件時，須向民眾解釋不開三聯單的問題，員警也不必再選擇案類單據，與民眾溝通及受理程序更順暢。