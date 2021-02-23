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案件證明單試行首日順利 避免吃案疑義

中央社 / 台北23日電

為簡化民眾報案流程及整合各類表單，以避免吃案疑義，刑事局今天表示，已規劃整合受理報案系統表單統一格式為「受（處）理案件證明單」，昨天試行皆順利，3月正式實施。

刑事局今天舉行「各類受理報案證明格式統一，民眾權益更安心」記者會，副局長鄧學鑫表示，警察機關以往受理報案證明單據，會因案類別不同區分為刑案三聯單、失車四聯單及其他案類二聯單等報案證明。

鄧學鑫說，有部分民眾向警方報案時，因案類不同而無法取得三聯單，導致產生吃案疑義，警政署為簡化報案流程及整合各類表單，以減少民眾因各類受理案件單據不同的疑問，責成刑事局規劃整合受理報案系統和受理報案紀錄表等格式，並統一為「受（處）理案件證明單」。

他指出，全國警察機關自昨天上午9時起啟用試辦「受（處）理案件證明單」，並於3月1日正式實施。

鄧學鑫表示，規劃整合各類受理報案證明統一為「受（處）理案件證明單」後，除可減少第一線員警受理案件時，須另向民眾解釋非開立三聯單的問題外；其次，在不變更受理報案流程下，列印統一格式的證明單給報案人，可大幅提升受理案件的順暢度。

刑事局偵查科長詹志文說明，「受（處）理案件證明單」昨天先試行後，各地警局首日狀況都順利，將持續觀察相關作業情形以納入未來改進建議。

刑事局表示，警察機關開立給民眾的「受（處）理案件證明單」變革，除簡化報案流程及整合各類表單外，也透過給予民眾證明單，以避免員警匿報刑案，民眾可依單據查詢，促使員警後續積極處理案件，「一張表單，權益心安」。

警察

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