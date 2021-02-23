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影／七旬翁涉擦撞機車肇逃 又撞轎車遭警破窗攔停
台南市78歲林姓老翁今天下午1時28分駕駛名車，行經大同路與府連路口不慎擦撞李姓機車騎士後仍繼續行駛，涉肇事逃逸，經五妃街與南門路口停車管理處前，又追撞路旁一轎車，遭台南市警二分所南門所員警發現，喝令停車未停，且車內狀況不明，進而破窗後才順利將他攔下，但林翁神智不清，一臉疑惑不知發生何事。警方通知家屬到場了解狀況。
警方表示，該車涉肇事逃逸，經喝令未停，且經車窗無法了解車內狀況，車子還持續發動，因此員警持警棍破窗，這才順利將車子攔停下來。而該車駕駛座旁左前車窗遭敲擊3、4個破洞，員警的手掌也因此受傷。
據調查，林翁下午1時28分在大同路與府連路口不慎擦撞李姓機車騎士後，仍未停車察看，繼續行駛，隨後1時34分又在五妃街與南門路口停車管理處前，追撞停放路旁轎車，經警方到場處理，才順利攔停下來。
林翁一臉疑惑表示，從東區東寧路開到南門路，期間曾撞及電線桿，頭昏昏的不知為何來到南門路遭警方攔停。警方攔停後，發現駕駛是名老翁，當事人一臉狐疑，似乎受到驚嚇，請他下車坐在路旁稍作休息，並通知外地上班兒子到場。然而，老翁車上有藥袋等物，是否因其他疾病所致，警方表示，仍待進一步調查。
然而，被撞機車騎士僅擦傷，並無大礙，另停車在路旁遭波及車主表示，停車在路旁到附近辦事，經警通知才知車子被撞。
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