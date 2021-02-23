詐團假冒養身產品推銷員 女子匯款2萬險遭詐

高雄張姓女子在網路上遇到詐團，對方自稱是美容養身產品推銷人員，張向對方訂購養身品下，對方施以詐術要騙取她2萬多元，幸好正當張女到銀行匯款時，行員立即通知警方攔阻，保住張的血汗錢。

據了解，昨天下午4點多，張女（31歲）到銀行要將2萬多元匯款到中國，銀行行員察覺有異下，數次關懷提問，張女都回答不出，行員便立即通報轄區派出所，請警方前來協助。

三民二分局鼎金所獲報後，由所長周晏立帶領警員到場，周抵達時張女情緒不穩，周立即安撫他的情緒，並耐心聆聽。原來張女在網路上認識一名男性網友，對方自稱是在中國從事美容養身產品推銷人員，因張平時也在服用養生食品，兩人聊天相當融洽。

張女向男網友訂購保養品，但對方稱搞錯訂購產品，將益生菌寄給張女，還要求張再次匯款，否則無法跟公司交代，張女便相信男網友所言。