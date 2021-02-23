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轎車急左轉撞重機騎士2傷 警方釐清肇事責任
桃園市43歲蘇姓男子昨天開車南下行駛台61快速道平面道路，在行經與台15線交叉路口，疑因開車在道路內側突然左轉，撞上內側同方向的戴姓男子騎乘的重型機車發生車禍，戴男與機車搭戴郭姓男子2人倒地受傷、安全帽飛落前方，肇事責任由警方調查中。
警方今天下午表示，蘇姓男子駕駛轎車由北往南行駛台61線平面道路，行經台61線往台15線道路交叉路口，緊急左轉台15道路，未注意同向內側行駛的戴男重型機，突然發生撞擊車禍，造成重機駕駛戴男與搭載郭男雙雙摔倒路口受傷，機車零件、安全帽飛落前方，119救護車將戴、郭2男送醫包紮無大礙。
警方在車禍現場針對蘇男、戴男肇事雙方進行呼氣酒測，2人酒精測試值均為零，排除酒後開車之嫌，警方表示，轎車、重機左轉路口發生車禍事故，初步調查，蘇男開車左轉，撞上同樣左轉的戴男重機車禍，依規定道路左轉彎前，應由先駛入最內側車輛先行，該起事故將進一步鑑定查明責任歸屬。
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