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又撞！台61線鹿港段2聯結車擦撞 車上沙撒滿地清理中

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

台61線彰化鹿港174.5公里南下路段，發生2輛聯結車擦撞意外，路面撒滿沙子。記者林敬家／翻攝
台61線彰化鹿港174.5公里南下路段，發生2輛聯結車擦撞意外，路面撒滿沙子。記者林敬家／翻攝

台61線彰化鹿港174.5公里南下路段，今天上午11點半左右發生2輛聯結車擦撞意外，救護人員獲報到場救援，經確認無人受傷，警方初步調查兩名駕駛都沒有酒駕，詳細肇事原因要進一步調查。

台61線接連發生追撞車禍，救護人員不敢大意，彰化消防局派出消防車2輛、救護車2輛，消防人員10人到場，這起事故也造成車流回堵，警方指出，目前進行拖吊作業、清理事故現場，南下車輛先引導到崙尾匝道下平面道路。

詹姓男子接近中午開著聯結車載著滿車沙行經台61線174.5公里南下路段，與後方載著土方的由李姓聯結車駕駛發生擦撞，現場可見後車車頭卡在前車，車頭毀損嚴重，擋風玻璃碎裂，前車原本以帆布覆蓋的沙子灑滿地，警方將製作筆錄釐清事故發生經過。

台61線彰化鹿港174.5公里南下路段，發生2輛聯結車擦撞意外。記者林敬家／翻攝
台61線彰化鹿港174.5公里南下路段，發生2輛聯結車擦撞意外。記者林敬家／翻攝

事故 鹿港

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