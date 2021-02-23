調理包工廠作祟 新北五股坑溪飄著一層油

新北市環保局昨日接獲民眾反映，在五股坑溪疑似遭到油汙汙染，經調查後發現上游食品工廠調理食品產生廢水未妥善處理就逕行排放，已依違反水污染防治法第30條規定告發，最高可處300萬元罰鍰。

環保局指出，稽查員趕到現場後發現溪水表層浮有油脂，採水檢測後pH值為7.88、水溫24.3，雖未發現急毒性及重金屬等項目，但仍有浮油溢出。追查後發現上游食品工廠因未妥善維護防治設施，逕將廢汙水沿場外側溝排放至五股坑溪，影響水體水質。