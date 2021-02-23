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近百歲人瑞暈倒田間小路 熱心人攔金山警車救一命

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

新北市一名年近百歲的游姓老婦人，前天突然暈倒在萬里區磺溪路的田間小路旁，熱心民眾發現後，緊急攔下行經附近的巡邏車向員警求助，由於田間小路狹小，車開不進去，員警徒步趕至發現已昏迷，趕緊通報救護車及時送醫，救回一命。

金山警分局巡官黃偉翔、萬里分駐所長戴立明、副所長林育賢及警員梁凱益，21日巡邏時，經過萬里區磺溪路靠車間附近，有熱心民眾攔車請求警方協助，由於該田間小路過於狹窄，巡邏車無法進入，警方將巡邏車停於附近的宮廟後徒步前往。

員警到場發現老婦人已經昏迷倒在地上，立即通報消防局救護車送往台大醫院金山分院救治，馬上聯繫家屬趕至。經醫師檢查係發現是血糖過低導致昏迷，幸好及時發現。經急救後，老婦已無大礙出院返家休息，婦人已近百歲，家人十分感謝熱心民眾及警方及時協助，救回一命

百歲人瑞暈倒田邊，熱心民眾攔警車金山警馳援救一命。記者游明煌／翻攝
百歲人瑞暈倒田邊，熱心民眾攔警車金山警馳援救一命。記者游明煌／翻攝

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