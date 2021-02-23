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水情告急水井電纜又遭竊 雲林灌溉雪上加霜

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

時值雲林地區1期稻作春耕用水尖峰，最近各地水情告急，雲林也不例外，因應廣大農田灌溉所需，農田水利署雲林管理處除採「分區輪灌」，今天也緊急啟動深水井抽水補充灌灌，詎料卻發現多處水井站的電纜被竊，讓緊急的水情雪上加霜，雲林管理處緊急搶修，以免耽誤灌春耕溉期。

各地水情告急，又值春耕灌溉高用心期，為度過缺水難關，農田水利署雲林管理處兩天來開始啟動水井補注供水，不料卻發現斗六、斗南及大埤地區的抽水站的水井電纜被竊，主電力抽水系統的主電力被剪斷，管理處除指示各工作站員加強抽水站的夜間巡邏，同時也請農民幫忙共同守護水源，並留意可疑人士，共同防阻電纜竊案持續發生。

農田水利署雲林管理處長林國華表示，電纜線賤賣所得不多，抽水站的電線裸露因被剪斷裸露，除有觸電安全之虞，更嚴重的是影響灌溉，管理處得需耗費更多經費修復，問題是修復期程長，讓人憂心目前正是需水孔急之際誤了耕事。

雲林管理處呼籲農民若發現有水井電纜線被竊，千萬別靠近，請盡速通告水利工作站人員處置，以免誤觸電線發生意外，也籲請回收場不要收購來路不明電纜，杜絕銷贓管道，同時也請警方加強巡邏，杜絕偷電纜，以確保農民權益。

雲林管理處強調，竊電纜涉及竊盜之外，也觸公共危險罪，一旦查獲將依法究辦，管理處將將照價求償，希望竊嫌不要心存僥倖。

水情告急，雲林農田水利管理處要啟動水井抽水卻發現多處抽水站的電纜被竊，讓水情雪上加霜。圖／農田水利署雲林管理處提供
水情告急，雲林農田水利管理處要啟動水井抽水卻發現多處抽水站的電纜被竊，讓水情雪上加霜。圖／農田水利署雲林管理處提供

農民 水利署 竊盜

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