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兩段式左轉取消還被抓 警：已函辦撤銷

中央社 / 台北23日電

台北市士林區中正路、文昌路口農曆年前先行開放採「不強制機車兩段式左轉」，但網傳有騎士實測仍被抓。對此，北市警方表示，針對違規疑義案件已主動函辦撤銷。

有網傳影片指稱，士林區中正路、文昌路口已取消機車兩段式左轉，但實測仍被警方抓。

對此，台北市警察局士林分局今天發布新聞稿說明，關於轄內中正路、文昌路口因原為T字路口，機車騎士需兩段式左轉，但台北市交通局因應地方里長和機車族需求，配合於今年農曆年前先行開放此路口採「不強制機車兩段式左轉」方式，供機車族彈性利用。

士林分局說，目前除立即請主管機關儘速函知相關公文外；對於相關違規疑義案件也已主動函辦撤銷。

同時，針對員警取締各項交通違規，也加強要求他們應按道路交通標誌標線號誌設置規則等規定精準執法，以杜絕爭議。

機車族 交通違規

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