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影／八仙山再傳森林火災 燒毀100平方米

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

台中市和平區八仙山事業區第85林班地農曆年前發生森林火災，好不容易撲滅，昨日再傳森林火災，東勢林區管理處今日持續動員地面人員搶救，空勤總隊也出動直升機投水灌救，燃燒面積約0.01公頃(100平方公尺)，火勢並未延燒。

八仙山事業區第85林班地於2月6日發生森林火災，2月11日終於撲滅，燃燒面積約0.8公頃，未料東勢林管處人員昨天下午巡邏時，在85林班地又發現一處煙點，經勘查確認為1株枯立樹頭燃燒，隨即出動人員搶救。

東勢林管處林政課課長江涵湘表示，目前共動員45人次及空勤總隊動員直升機3架次，進行空中投水14次，燃燒面積約0.01公頃，火勢並未延燒，詳細起火原因，待火勢撲滅後將交由警消單位釐清。

直升機空中投水灌救。圖／東勢林管處提供
直升機空中投水灌救。圖／東勢林管處提供

火災 直升機 八仙

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