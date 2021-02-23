后里義消交代員工今休趕滅火 霸氣對話讓消防感動落淚

台中市后里一間工廠日前大火，警義消搶救。 圖／台中市消防局提供

台中市后里區一間橡膠工廠日前大火，消防員及義消們在火場中搶救60小時後撲滅火勢，消防人員說搶救時，看到許多義消第一時間跟著出勤，在高危險和多致癌物的火場中協助搶救，還有義消直接告訴家人和員工，自己經營的工廠和麵店暫停營業，滅火優先，聽到這些對話，不禁感動流淚。

本月20日凌晨，后里區的橡膠工廠火警延燒久，黑色濃煙飄散遠也引起空汙恐慌，火場後來還出現殘火復燃，消防員及義消持續出勤滅火，搶救告一段落後，后里消防分隊的臉書小編，昨晚寫下心得和感謝。

后里消防分隊表示，這場大火歷時61小時，出動消防及義消189人次及消防車60輛，20多個單位支援，后里消防隊由衷感謝不眠不休的大家，讓這場艱難的火警成功熄滅。

消防分隊表示，搶救火警是消防人員的職責，但其中有群默默付出不求回報，只求能為了市民鄉里盡些心力的人，那群人就是義消，小編是消防菜鳥，對義消的認識不深，但在這場需要持久戰的火警中，讓他認識義消，每位義消都有自己的工作，很多義消在第一時間凌晨時段就跟著出勤，這是一場高危險、多致癌物的火警，大家不畏懼，到場發揮各自專長協助現場控制火勢，有開堆高機、有使用空拍機、有開挖土機，分工合作，盡力讓火勢不再延燒擴大。

小編說，在60小時中，義消來來去去，回家休息盥洗跟家人報平安就再回到現場幫忙，有人直接跟家人說「今天工作先暫停」有人開麵店、開修配廠、開小工廠，先滅火比較重要，小編說，他看著滿臉無法洗淨灰燼的義消，和家人、員工的對話後，小編熱淚盈眶，欽佩也感謝義消，還有在背後支持他們、支持消防的家人。

這場大火還有許多不願具名的民眾自掏腰包，送便當及飲品，讓現場所有救災為下次輪替進入火場的人都能補充體力，繼續奮戰，小編說，非常感謝這幾天送餐點、飲品至災害現場及分隊的善心人士，小小的舉動讓他們更有動力去面艱難的任務。