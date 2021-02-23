快訊

捲土重來？美媒：川普將宣告參選2024年總統大選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

怪手勾到電線拉倒電桿 彰化縣芬園鄉彰南路2車遭砸

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

一輛拖著挖土機的板車今天上午9時45分許，由北往南行經彰化芬園鄉彰南路時，疑因挖土機挖斗過高，勾到電線，造成兩側各有一支電桿及燈桿倒落，共砸到兩輛車，警方到場處理，排除中。

據了解，這輛載著挖土機的板車，沿彰化縣芬園鄉彰南路往社口方向行駛，因挖土機挖斗勾到穿著懸空的電線，在強力扭拉下，一側電桿傾斜、另一側燈挖則整個倒下，壓在一輛轎車上，電線則散落於地，這時間人車甚多，幸好沒造成人員受傷。由於芬園分駐所就在附近，立即派員做交通管制，並通知管線單位前來處理。

芬園鄉長林世明據報後，也籲請鄉親通過小心注意，並協助後續事宜。

一輛拖著挖土機的板車，今天上午9時45分許，由北往南行經彰化芬園鄉彰南路時，疑因挖土機挖斗過高，勾到電線，造成兩側各有一支電桿及燈桿倒落，共砸到兩輛車。圖/芬園鄉長林世明提供
一輛拖著挖土機的板車，今天上午9時45分許，由北往南行經彰化芬園鄉彰南路時，疑因挖土機挖斗過高，勾到電線，造成兩側各有一支電桿及燈桿倒落，共砸到兩輛車。圖/芬園鄉長林世明提供
一輛拖著挖土機的板車，今天上午9時45分許，由北往南行經彰化芬園鄉彰南路時，疑因挖土機挖斗過高，勾到電線，造成兩側各有一支電桿及燈桿倒落，共砸到兩輛車。圖／芬園鄉長林世明提供
一輛拖著挖土機的板車，今天上午9時45分許，由北往南行經彰化芬園鄉彰南路時，疑因挖土機挖斗過高，勾到電線，造成兩側各有一支電桿及燈桿倒落，共砸到兩輛車。圖／芬園鄉長林世明提供
一輛拖著挖土機的板車，今天上午9時45分許，由北往南行經彰化芬園鄉彰南路時，疑因挖土機挖斗過高，勾到電線，造成兩側各有一支電桿及燈桿倒落，共砸到兩輛車。圖／芬園鄉長林世明提供
一輛拖著挖土機的板車，今天上午9時45分許，由北往南行經彰化芬園鄉彰南路時，疑因挖土機挖斗過高，勾到電線，造成兩側各有一支電桿及燈桿倒落，共砸到兩輛車。圖／芬園鄉長林世明提供

延伸閱讀

給孩子安全上學路 新北年底前改善全市國小通學巷

聯結車鉤到電纜拉斷電桿 新北鶯歌局部停電

鶯歌貨車勾到電線扯斷電桿 估影響282戶台電急搶修

印加果全台已達900公頃 彰化縣產品拚多元商機　

相關新聞

2死1傷！台鐵海端工安事故再添1死 王姓傷者已恢復意識

台鐵海端站工程人員發生工安事故，OHCA(到院前心肺功能停止)的潘姓、劉姓男子送醫不治，王姓傷者則已恢復意識，轉送台東馬...

汽車剛開到家突起火 高雄駕駛人20%燒燙傷

高雄市楠梓區約50歲黃姓男子今天上午7時許駕駛轎車返回德賢路151巷住宅時，汽車突然起火燃燒，黃男緊急逃生，頭部及右手有...

未注意前方停等紅燈 台中3車連環撞

台中市外埔區甲后路今天早上發生追撞車禍，楊姓男子開車未注意前方車輛停等紅燈，他開車追撞前車，共造成3輛車追撞車禍，其中第...

影／八仙山再傳森林火災 燒毀100平方米

台中市和平區八仙山事業區第85林班地農曆年前發生森林火災，好不容易撲滅，昨日再傳森林火災，東勢林區管理處今日持續動員地面...

后里義消交代員工今休趕滅火 霸氣對話讓消防感動落淚

台中市后里區一間橡膠工廠日前大火，消防員及義消們在火場中搶救60小時後撲滅火勢，消防人員說搶救時，看到許多義消第一時間跟...

怪手勾到電線拉倒電桿 彰化縣芬園鄉彰南路2車遭砸

一輛拖著挖土機的板車今天上午9時45分許，由北往南行經彰化芬園鄉彰南路時，疑因挖土機挖斗過高，勾到電線，造成兩側各有一支...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。