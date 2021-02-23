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怪手勾到電線拉倒電桿 彰化縣芬園鄉彰南路2車遭砸
一輛拖著挖土機的板車今天上午9時45分許，由北往南行經彰化芬園鄉彰南路時，疑因挖土機挖斗過高，勾到電線，造成兩側各有一支電桿及燈桿倒落，共砸到兩輛車，警方到場處理，排除中。
據了解，這輛載著挖土機的板車，沿彰化縣芬園鄉彰南路往社口方向行駛，因挖土機挖斗勾到穿著懸空的電線，在強力扭拉下，一側電桿傾斜、另一側燈挖則整個倒下，壓在一輛轎車上，電線則散落於地，這時間人車甚多，幸好沒造成人員受傷。由於芬園分駐所就在附近，立即派員做交通管制，並通知管線單位前來處理。
芬園鄉長林世明據報後，也籲請鄉親通過小心注意，並協助後續事宜。
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