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士林花卉村旁文具工廠火警 火舌竄出5員工逃出

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市士林區延平北路7段一家文具工廠，今天上午9時許驚傳火警，鐵皮工廠5名員工隨即逃出，無人受困，但因工廠作為倉庫用途，堆放大量的文具及雜物，目前消防人員到場，火舌冒出持續搶救中。

據悉，此文具工廠緊鄰延平北路的花卉中心，北市消防局今上午9時許獲報，文具鐵皮倉庫發生火警，至少派出水箱車13輛，雲梯車2輛，特種車10輛，救護車5 輛，及70人到場馳援，到場後火舌冒出，倉庫約深37.5米、寬37.3米，堆放大量文具、雜物，仍持續搶救中，詳細起火原因尚待調查釐清。

鐵皮工廠失火，消防人員到場已見火舌，持續救援中。記者蕭雅娟／翻攝
鐵皮工廠失火，消防人員到場已見火舌，持續救援中。記者蕭雅娟／翻攝
鐵皮工廠失火，消防人員到場已見火舌，持續救援中。記者蕭雅娟／翻攝
鐵皮工廠失火，消防人員到場已見火舌，持續救援中。記者蕭雅娟／翻攝

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