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1500株大麻讓警局禮堂變植物園 嘉義破獲最大大麻案
嘉義地檢署指揮嘉義縣警局刑大、朴子分局、嘉義市警局等單位，昨天在嘉義市世賢路、興美、湖美、中興路等19處地點，破獲大麻植栽、製毒場，起出約1500株大麻，初估市價超過5億元，縣警局禮堂內一片綠油油大麻植株，應是國內歷來破獲最大型大麻毒品案。
嘉義縣警方去年接獲情資，有不明人士在嘉義市租屋種植大麻，立即報請嘉義地檢署檢察官指揮，掌握到犯嫌經常出入嘉義世賢路 某透天住宅，昨天上午持搜索票市世賢路搜索，在該透天住二樓發現大批大麻植株，並逮捕1名嫌犯。
警方詢問嫌犯、搜索現場同時發現，該處還有不明租屋契約和鑰匙，報請檢察官後，檢方當機立斷「立即搜證」，警方調派員警進一步到另一租屋處搜查，搜查過程中又發現其他種植地點，分別在嘉義市及嘉義縣民雄鄉等處，最後共搜查19處透天厝，查扣約1500株大麻，並連夜將所有證物丶大麻株搬到嘉義縣警局禮堂，並調派大批警力守護。
據了解，警方已陸續逮捕至少3名年約30歲、種植大麻嫌犯，經調查，犯嫌以每月3到4萬元在嘉義市承租透天厝民宅，並在屋內2樓種植大麻，為避免大麻味外流，先將屋內門窗鎖死封住，購買專業植物燈培育，室內採24小時空調、抽風機保持乾燥。
嫌犯為分散風險又在各處租屋，以同一模式完成室內裝潢、空調、燈光，並技術指導有意種植者加入一起種植大麻，至於大麻種籽來源、販售流向，檢警偵訊調查中。
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