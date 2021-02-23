開車失控衝捷運站 北市高齡危險駕駛5年增6成7

台灣邁入高齡化社會，根據交通部統計，國內65歲以上高齡者交通事故死亡比例，占整體4成左右，其中75歲以上駕駛也有約10萬人，台北市議員王鴻薇今表示，台北市65歲以上高齡駕駛事故的案件數，從2016年的5126件，至去年已增至8601件，5年內成長6成7，高齡駕駛問題越趨嚴重，北市府應持續推動80歲以上高齡駕照鼓勵回收政策。

許多高齡駕駛，縱使是駕車危險，家人也勸不動。前幾年也發生許多類似案件，最誇張的還有開車衝進捷運站。去年還有86歲老翁開賓士，因紅燈未減速，在信義區連撞9車，造成3人受傷。

王鴻薇說，高齡危險駕駛問題不能只靠駕駛自律，尤其80歲以上超高年齡駕駛人，台北市換算5年的肇事案件成長數也高達4成7，並持續增長中，政府應主動強制回收駕照，以免憾事持續發生，造成更多社會悲劇。

議員也調查，目前台北市還有13萬3781張駕照未辦理換照，呼籲中央與台北市政府，應即刻研擬至少80歲以上駕駛，推出鼓勵回收駕照措施，維護社會安全，保護駕駛也保護其他用路人。

王鴻薇說，台北市高齡駕駛人數，75至84歲有7萬4091人；85至94歲有2萬9025人；95歲以上8717人，目前高齡駕駛駕照回收，並未有任何強制措施，僅消極鼓勵性質，成效相當浮動。