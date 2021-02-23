95歲阿公照顧臥床90歲阿嬤 偏鄉老人背後心酸故事

台南市新化警分局偕同華山基金會左鎮站前往左鎮偏僻山區，探視兩位高齡獨居老人。記者吳淑玲／翻攝

台南市左鎮區偏鄉山區90歲買姓阿嬤，因罹患皮膚癌，出院後臥床日常生活需依靠他人幫忙，照顧她的竟是她的亡夫軍中同袍高齡95歲吳姓阿公，新化警分局前往探視發現兩位長輩生活需要各界關懷，協調華山基金會左鎮站提供協助。左鎮區公所表示，買姓阿嬤家庭背景較複雜，本身是榮眷領有補助，還有老農津貼，家中還有兒子和媳婦都領有身心障礙手冊及補助，吳姓阿公也領有軍人退休俸，但一家人都是弱勢，將協調阿嬤是否願意安置到機構照顧。

台南市化警分局長余鴻恩到任後，鼓勵管區員警深入社區，利用勤查時段主動巡護獨居長者，左鎮分駐所員警發現左鎮偏鄉山區買姓阿嬤和吳姓阿公的情況後，偕同華山基金會左鎮站前往關懷訪視、身體照顧、居家環境改善、物資協助等服務適時提供協助並通報社政單位介入關懷。華山基金會左鎮站表示，左鎮目前服務約30個案，但缺少企業及商家，在募集資源上較困難，若外界想協助可洽06-5892412。

左鎮區中正里長林榮昭表示，買姓阿嬤家庭狀況較複雜，之前曾協助領取榮眷補助之事，也有請慈濟前往整理打掃居家環境，但住家很偏遠山路不好走，一旦有突發狀況車輛要進入比較麻煩。