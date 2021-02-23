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95歲阿公照顧臥床90歲阿嬤 偏鄉老人背後心酸故事

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市新化警分局偕同華山基金會左鎮站前往左鎮偏僻山區，探視兩位高齡獨居老人。記者吳淑玲／翻攝
台南市新化警分局偕同華山基金會左鎮站前往左鎮偏僻山區，探視兩位高齡獨居老人。記者吳淑玲／翻攝

台南市左鎮區偏鄉山區90歲買姓阿嬤，因罹患皮膚癌，出院後臥床日常生活需依靠他人幫忙，照顧她的竟是她的亡夫軍中同袍高齡95歲吳姓阿公，新化警分局前往探視發現兩位長輩生活需要各界關懷，協調華山基金會左鎮站提供協助。左鎮區公所表示，買姓阿嬤家庭背景較複雜，本身是榮眷領有補助，還有老農津貼，家中還有兒子和媳婦都領有身心障礙手冊及補助，吳姓阿公也領有軍人退休俸，但一家人都是弱勢，將協調阿嬤是否願意安置到機構照顧。

台南市化警分局長余鴻恩到任後，鼓勵管區員警深入社區，利用勤查時段主動巡護獨居長者，左鎮分駐所員警發現左鎮偏鄉山區買姓阿嬤和吳姓阿公的情況後，偕同華山基金會左鎮站前往關懷訪視、身體照顧、居家環境改善、物資協助等服務適時提供協助並通報社政單位介入關懷。華山基金會左鎮站表示，左鎮目前服務約30個案，但缺少企業及商家，在募集資源上較困難，若外界想協助可洽06-5892412。

左鎮區中正里長林榮昭表示，買姓阿嬤家庭狀況較複雜，之前曾協助領取榮眷補助之事，也有請慈濟前往整理打掃居家環境，但住家很偏遠山路不好走，一旦有突發狀況車輛要進入比較麻煩。

左鎮區公所指出，長期有關注買姓阿嬤個案，她的兒子和媳婦都領有身心障礙手冊，公所經常去探視關心，過年前剛幫他們更換新床板，照顧他的吳姓阿公戶籍未設在台南，雖高齡95歲但身體狀況還可以，經查榮眷補助和老農津貼及身心障障補助都有正常入帳，因其家庭因素較複雜，買姓阿嬤健康狀況最近也較差，95歲阿公照顧也令人不放心，若願意安置到機構，將請社會局轉介收費較便宜的機構協助。

台南市新化警分局偕同華山基金會左鎮站，前往偏鄉山區探視兩位高齡獨居老人。記者吳淑玲／翻攝
台南市新化警分局偕同華山基金會左鎮站，前往偏鄉山區探視兩位高齡獨居老人。記者吳淑玲／翻攝
台南市新化警分局偕同華山基金會左鎮站前往探視兩位高齡獨居老人。記者吳淑玲／翻攝
台南市新化警分局偕同華山基金會左鎮站前往探視兩位高齡獨居老人。記者吳淑玲／翻攝
台南市新化警分局探視偏鄉老人，並聽取95歲阿公的需求。記者吳淑玲／翻攝
台南市新化警分局探視偏鄉老人，並聽取95歲阿公的需求。記者吳淑玲／翻攝

阿嬤 偏鄉 老農津貼

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