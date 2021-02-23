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影／竊賊手推車偷機車搬不動 相助路人成破案鐵證

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市44歲陳姓男子日前利用手推車在蘆竹區中正北路旁，行竊路旁一輛機車，力氣不夠，向路過婦人佯稱幫友人將故障機車拖去修理，求助將機車抬上手推車，竊到距2公里巷子藏放，失主發現報案，警方調閱監視器查出，昨晚將陳嫌逮捕，警方今天上午表示，陳男坦承缺錢花用行竊機車，警方訊後將他依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方表示，機車失主報案停放蘆竹區中正北路旁的重型機車失竊，警方調閱監視器查訪，找到目擊婦人，查出陳姓男子當時將機車搬上手推車，卻力氣不足，向婦人求助，表示要幫友人故障機車拖去修理，在婦人不知情幫忙下，將機車抬上手推車竊走，藏放附近巷子內，企圖找買家拆零件變賣。

警方經調閱監視器循線查出陳嫌身分，並在目擊婦人指認下，陳嫌坦承行竊機車，並在陳嫌帶領下，在距2公里的偏僻巷子查獲失竊機車，陳嫌供稱自己缺錢花用行竊，警方訊後將他依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園市陳姓男子缺錢偷竊機車，求助婦人將機車抬到手推車竊走，警方循線逮捕和查獲機車。記者曾增勳／翻攝
桃園市陳姓男子缺錢偷竊機車，求助婦人將機車抬到手推車竊走，警方循線逮捕和查獲機車。記者曾增勳／翻攝
桃園市陳姓男子（右一）缺錢偷竊機車，求助婦人將機車抬到手推車竊走，警方循線逮捕和查獲機車。記者曾增勳／翻攝
桃園市陳姓男子（右一）缺錢偷竊機車，求助婦人將機車抬到手推車竊走，警方循線逮捕和查獲機車。記者曾增勳／翻攝
桃園市陳姓男子缺錢偷竊機車，求助婦人將機車抬到手推車竊走，警方循線逮捕和查獲機車。記者曾增勳／翻攝
桃園市陳姓男子缺錢偷竊機車，求助婦人將機車抬到手推車竊走，警方循線逮捕和查獲機車。記者曾增勳／翻攝

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