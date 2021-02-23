影／台中南區暗夜槍響留2彈殼 警追8人到案疑債務糾紛

台中市南區西川一路旁空地在今天凌晨時，傳出有槍聲，並有不明人士聚集，警方獲報到場時，聚眾人士都已鳥獸散，但現場留有2枚彈殼，因涉案人搭乘轎車、機車離開，警方成立專案小組，漏夜帶回莊姓男子等8名犯嫌，莊等人都辯稱，是被友人通知到場，對於案情避重就輕，警方初步調查，糾紛疑因協調債務而起，詳細案發經過，有待後續調查釐清，全案暫依槍砲罪偵辦。

台中市第三警分局在今天零時許獲報，南區西川一路疑似有10餘人發生糾紛爭吵情事，警方趕抵現場時，未發現有人群聚集狀況，但在附近搜尋時發現地上遺留2顆彈殼，警方不敢大意，立即成立專案小組積極偵辦。

附近居民表示，凌晨在南區西川一路旁空地內有多人聚集，突然聽見槍聲後，在場的群眾一哄而散，便報警處理。警方獲報後立即啟動快打部隊前往，到場時相關涉案人均已離開，但因發現地上遺留2顆彈殼。

警方展開調查，並掌握涉案車輛及對象，截至凌晨4時許，已帶回莊姓男子等8名涉案人，警方初步瞭解全案因債務糾紛所引起，將持續擴大追查其他涉案犯嫌到案。