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4嫌全到案！網紅「超艾夾」遭刺 2人持刀2人叫囂

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影／五股「豬八戒」恐嚇案偵破 主嫌聲稱為了200萬債務

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市五股區某社區大樓，今天凌晨遭人闖入一樓住戶庭院，引燃爆竹並扔了鐵鎚和「豬八戒」面具在現場，警告意味濃厚。警方擴大追查後，晚間近9時將3名嫌犯全部逮捕歸案，初步了解疑似導因於200萬元債務糾紛。

此案發生在凌晨4時許，五股區成泰路一段某社區遭人撬開鐵門闖入一樓住戶庭院，引燃爆竹煙火之後逃離，屋主被驚醒衝出門外撲滅火勢，赫見現場除了爆竹殘骸，還留下1張「豬八戒」面具與1支鐵鎚。

經營早餐店的屋主當時曾追到社區門口查看，發現1輛可疑轎車及3名年輕人倉皇逃離，他報警聲稱沒有與人結怨，但警方認為嫌犯針對性恐嚇意圖濃厚，隨即調閱監視器，鎖定嫌犯車號展開追緝。

警方查出犯案用的車輛由23歲李姓男子租賃，案發之後在新北市各區逃竄，員警上午10時45分已在三重區重新路2段查獲車輛，並埋伏逮捕23歲沈姓、25歲張姓嫌犯，從車上搜出1把改造手槍和子彈5顆。

後來再向地檢署聲請拘票獲准，於晚間8時55分循線在距離案發地點不遠的五股區成泰路一段某巷內，拘提李姓主嫌到案。李嫌初步供稱因為陳姓屋主積欠他200萬債務，催討不成因此燃放爆竹警告。

警方偵詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及公共危險、恐嚇罪嫌，將3名嫌犯移送地檢署偵辦。

警方在嫌犯的車內搜出改造手槍和子彈。記者林昭彰／翻攝
警方在嫌犯的車內搜出改造手槍和子彈。記者林昭彰／翻攝
住戶遭人撬開鐵門燃放爆竹煙火，還留下豬八戒面具，恐嚇意味濃厚。記者林昭彰／翻攝
住戶遭人撬開鐵門燃放爆竹煙火，還留下豬八戒面具，恐嚇意味濃厚。記者林昭彰／翻攝

恐嚇

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