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國道六號舊正交流道3車追撞翻覆 6大1小受傷送醫

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

國道六號西向4.2公里處，接近舊正交流道路段今晚7時許發生3車追撞事故，一輛白色轎車疑失控擦撞護欄，後方銀色休旅車、白色客貨車來不及反應，閃避不及追撞後翻覆，3輛車上6大1小受傷，經現場初步檢傷，意識均清楚，7人送往亞大醫院救治，詳細肇事原因警方將進一步調查。

南投縣消防局指出，今晚7時52分獲報國道六號西向約4公里處舊正交流道方向有車輛翻覆，並有多人受傷，當下隨即派遣中興、雙冬、草屯等分隊人車馳援，到場後，患者均已在路旁等候救護，意識均清楚，隨後以3輛救護車分別將5大1小患者送往亞大醫院治療。

據了解，白色轎車駕駛行經國道六號西向約4.2公里處先是開在路肩上，疑一時恍神擦撞外側護欄，後方銀色休旅車及白色客貨車反應不及撞上後翻滾，銀色轎車駕駛、白色客貨車上4大1小以及自撞駕駛等7人都受傷。

白色客貨車駕駛說，今天從台中去九族玩，返程時遇到此事故，懷疑肇事車輛競速；白色轎車駕駛則稱駕車時一時恍神才不慎自撞護欄。國道警方表示，事發經過及肇事原因仍待進一步調查釐清。

亞大醫院表示，7名患者到院時意識均清楚，其中有4名男性、2名女性及1名幼童，其中一名男性肩胛骨及肋骨多處骨折傷勢較重，持續治療觀察中。

國道六號西向4.2公里處舊正交流道附近今晚傳3車追撞事故，6大1小共7人受傷。圖／讀者提供
國道六號西向4.2公里處舊正交流道附近今晚傳3車追撞事故，6大1小共7人受傷。圖／讀者提供

國道 患者 事故

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