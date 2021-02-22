報案證明單即起試行 三聯單走入歷史

圖為警方報案三聯單1995年開始使用。 聯合報系資料照片／記者黃福其攝影 長榮大學女大生遭性侵殺害棄屍案，連帶引發報案三聯單「吃案」疑雲。為提升受案效率，警政署刑事局今晚表示，未來報案證明採統一格式的報案證明單，3月起正式上路。

報案「三聯單」為警方內部管控刑事案件進度，有三聯的單據。由於去年長榮大學女大生命案曾爆出同校女學生險遭狼手，幸運脫逃後報案，警方卻未開報案三聯單，引發外界質疑「吃案」。

刑事局今晚表示，為簡化報案流程及整合各類表單，減少民眾對警察機關受理案件相關證明不同疑義，透過整合現行受理報案e化平台各案類系統帶出的三聯單、四聯單或受理報案紀錄表等格式，未來民眾報案證明將採用統一格式的「受（處）理案件證明單」。

同時，即日起全面上線試辦，預計3月1日起正式上路。

警方受理民眾報案，並非每案都能開立「三聯單」，民眾只要拿到7種單據的任1種，均代表案件已進入警方處理程序，像是交通事故會拿到「交通事故當事人登記聯單」，汽、機車失竊或遺失則會拿到「車輛協尋電腦輸入單」，俗稱「四聯單」，而非所有類型案件都是「三聯單」。

刑事局說，過去依案件屬性而有不同報案證明，但常有民眾未拿到「三聯單」而質疑警方吃案，透過報案證明單的改革，未來民眾報案證明都是統一格式，不再開立「三聯單」。

受理報案攸關民眾權益，更是民眾有事接洽警察機關的直接接觸，刑事局說，未來將持續改進、簡化相關流程，以提升受理效率。