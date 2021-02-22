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別人車待轉停著不動 台中男疑恍神直接撞上去翻車

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區黎明路、朝馬路口在今天晚間6時許傳出翻車事故，警方到場調查，當時江姓男子開車在朝馬路內側車道待轉，停止不動，但對向由方姓男子駕駛的轎車疑恍神或不明原因，直接撞上江車頭，方車撞擊後翻車，四輪朝天，車禍也造成兩名駕駛受傷，因雙方都無酒駕，初判為方未注意車前狀況或釀禍，詳細的肇事原因待後續釐清。

據查，台中市江姓男子（60歲）今天晚間6時許，開車沿西屯區朝馬路內側車道欲左轉黎明路，當時江的燈號為綠燈，江車已超過停止線到路口準備待轉，停止不動時，對向車道由方姓男子（26歲）駕駛的轎車突然迎面而來，疑未注意到江車已停在路口準備待轉，方車車頭直接撞擊江的左前車頭後翻車，江、方二人也因車禍而受傷。

台中市第六警分局交通分隊獲報到場，二人都無酒精濃度，方姓男子辯稱，「沒有看到有車」，江則說，「準備待轉，他突然撞上來」，初判肇事原因為方未注意車前狀況釀禍，詳細肇事原因，有待後續調查釐清，全案由交大事故組分析肇因。

台中市方姓男子今晚6時許，開車行經西屯區朝馬路、黎明路時，迎面撞上對向待轉的江姓男子轎車，方車撞上江車後翻覆，四輪朝天。圖／讀者提供
台中市方姓男子今晚6時許，開車行經西屯區朝馬路、黎明路時，迎面撞上對向待轉的江姓男子轎車，方車撞上江車後翻覆，四輪朝天。圖／讀者提供
台中市方姓男子今晚6時許，開車行經西屯區朝馬路、黎明路時，迎面撞上對向待轉的江姓男子轎車，方車撞上江車後翻覆，四輪朝天。圖／讀者提供
台中市方姓男子今晚6時許，開車行經西屯區朝馬路、黎明路時，迎面撞上對向待轉的江姓男子轎車，方車撞上江車後翻覆，四輪朝天。圖／讀者提供
台中市方姓男子今晚6時許，開車行經西屯區朝馬路、黎明路時，迎面撞上對向待轉的江姓男子轎車，方車撞上江車後翻覆，四輪朝天。圖／讀者提供
台中市方姓男子今晚6時許，開車行經西屯區朝馬路、黎明路時，迎面撞上對向待轉的江姓男子轎車，方車撞上江車後翻覆，四輪朝天。圖／讀者提供

台中市 車道 事故

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