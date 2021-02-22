擋人出入口還惱怒砸場 3醉漢見警瞬間嚇醒仍遭法辦
台北市萬華區一攤水果攤老闆日前準備打烊出門送貨，卻遭遇3名醉漢擋住去路，經數度勸離，對方卻惱羞成怒與老闆發生爭執，甚至亂砸店內紙箱和電風扇；警方獲報介入後，滋事3人才坦承酒醉失控，非常後悔，雖受害店家希望息事寧人並未提告，但警詢後人對3人分別裁處3000元罰緩。
警方調查，59歲彭姓男子、55歲周姓男子及53歲邱姓男子去年11月22日晚上到台北龍山寺附近飲酒餐敘，酒酣耳熟之際站在路邊閒聊，卻剛好擋住水果攤老闆出路，急著出門送貨的老闆出言要求3人站到旁邊去，3人卻未聽勸。
直到該名老闆第3次勸說，彭等3人卻惱羞成怒，反過來嗆聲，還將水果攤內的紙箱、電風扇亂砸在地。一旁民眾見狀立刻報警，等到員警到場介入，彭等3人又瞬間酒醒，坦承自己酒醉失控，對於脫序行為非常懊悔。
受害店家原本想息事寧人，並未提告，但警方循後仍依社會秩序維護法第45條、第68條等，分別對彭等3人裁罰3000元。警方呼籲，民眾若與人發生爭執，應理性處理，切勿衝動脫序，若有違法情事，警方定將嚴辦。
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