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影／過年前的森林火警疑復燃 陸空聯手搶救

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

今年農曆過年前，中橫公路便道上方林區發生大火，陸空搶救多天後撲滅，林務局今天發現該處火點附近又有火點，再度以陸空聯手搶救，目前已控制火勢，未延燒。

東勢林區管理處轄管八仙山事業區85林班本月6日發生森林大火，東勢林管處和各單位動員積極滅火，搶救6天後，2月11日熄滅，今天在此火場附近林地又發現一處煙點，經勘查確認為1株枯立樹頭燃燒，東勢林管處立刻出動24人進行搶救，並請求空勤總隊支援2架次直升機，進行空中灑水共8次。

東勢林管處表示，森林火災主要有三種型態，包含樹冠火、地表火及地下火，其中地下火會沿著樹根等地下層燃料延燒，不易查覺，加上近日天氣乾燥，各地火災頻傳，東勢林區管理處從2月11日撲滅八仙山事業區85林班森林火災後，即加強派員巡查檢視轄內林班地，力求即時發現搶救。

今天發現的煙點，位於上次火場範圍附近，東勢林管處第一時間發現即立刻展開搶救行動，目前無向外延燒情形，詳細起火原因，待火勢撲滅後將交由警消單位蒐證確認。

東勢林管處將持續進行火場監控全力滅火，希望早日撲滅，也呼籲民眾進入山林應留意用火、不亂丟菸蒂，一起維護寶貴森林資源。

台中仙區85林班發生森林火警，陸空今天聯手搶救 。圖／東勢林管處提供
台中仙區85林班發生森林火警，陸空今天聯手搶救 。圖／東勢林管處提供

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