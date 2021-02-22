2女子搭神秘電梯憑空消失騎樓 北市一看怒罰6萬元

有網友在臉書粉絲團「路上觀察學院」分享一段影片指出，北市某騎樓設置一個以鐵條及木箱底座的升降梯，影片中可看到2名民眾站在升降梯緩緩上升，不少人看到直說好方便，設置戲稱為通往異次元入口的「神秘電梯」，對此，北市建管處表示，該設置位於民生西路254號，已違反規定，將裁罰6萬元並要求限期改善。

從影片中可以看到，騎樓旁有2名女子站在以鐵條圍住、木箱底座製成的簡易版升降梯，緩緩從地面往上升進入狹窄長型隧道，雖然升降梯用鐵條圍住，但大體仍為開放式空間，設施十分陽春且危險。

建管處說明，該升降梯位於北市民生西路254號，此案因已涉及擅自增設昇降設備及樓板開口等構造變更，建管處將依「建築法」第73條第2項規定，裁罰所有權人6萬元。