警巡邏突見肉球在馬路跳動 原來是逃家兔子

高雄市警局岡山分局員警本月17日晚間巡邏時，突然發現民族路馬路上有一隻兔子，詢問附近鄰居皆表示不是他們家飼養的，員警只好借用紙箱將兔子暫時帶回派出所安置，並將協尋相關資訊分享到在地臉書社團，隔天飼主就到派出所認領，結束一場短暫的「兔寶流浪記」。

警方表示，員警同仁當天晚間11時許巡邏途中突然發現馬路上有個正在跳動的肉球，湊近一看才知道原來是隻兔子，且外觀乾淨應該是有人飼養，員警擔心兔子在馬路上跳來跳去會有危險，跟民眾借了紙箱打算將兔子帶回派出所安置。

抓捕途中，兔子不斷閃避，一度躲到貨車底下，員警只好跟著兔子到處跑，過約5分鐘才圍捕成功，順利將兔子網進箱子，事後也將協尋資訊分享到岡山在地臉書社團。

兔子飼主的母親向警方表示，兔子名叫飯糰，牠當天趁家裡大門沒關好偷跑出門，但因兔子沒有晶片也沒有戴項圈，家人找了很久都找不到，小主人也擔心找不回心愛的兔子，直到看見派出所員警的協尋貼文，到派出所認領瞬間轉哭為笑。