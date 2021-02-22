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高市警局長親上火線 「掌握2名刺傷網紅嫌犯身分」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市街頭今早發生網紅「含羞草日記」團員「超艾夾」遭人圍毆刺殺案，被害人就醫後前往苓雅警分局報案。高市警察局長黃明昭今午率隊前往樹德科技大學關心校園安全，受訪表示，警方已加強被害人安全維護，初步了解雙方應該不認識，鎖定2嫌查緝中。

今早9點多，網紅「超艾夾」在苓雅區被多名酒客襲擊，背部被刺中兩刀，沒有生命危險，就醫後前往苓雅分局報案。

今天是開學日，高雄市警局規畫「護童專案」，並加強校園周邊巡查。今天下午，局長黃明昭、分局長及少年警察隊長前往樹德科技大學訪視，展現警方捍衛校園安全的決心，不過今早發生的網紅遭人刺傷案成為外界關心焦點。

黃明昭表示，警方獲報後積極追查，已經鎖定2名嫌犯埋伏查緝中，另加強維護被害人人身安全，案發原因要等嫌犯到案才能釐清；初步了解，被害人與嫌犯互不認識，透過現場偵查才鎖定嫌犯。

高市警察局長黃明昭（左一）今天下午前進樹德科技大學關心校園安全，展現捍衛校園安全決心。記者徐白櫻／攝影
高市警察局長黃明昭（左一）今天下午前進樹德科技大學關心校園安全，展現捍衛校園安全決心。記者徐白櫻／攝影

網紅 警察 樹德科技大學

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