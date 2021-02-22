高市警局長親上火線 「掌握2名刺傷網紅嫌犯身分」

高雄市街頭今早發生網紅「含羞草日記」團員「超艾夾」遭人圍毆刺殺案，被害人就醫後前往苓雅警分局報案。高市警察局長黃明昭今午率隊前往樹德科技大學關心校園安全，受訪表示，警方已加強被害人安全維護，初步了解雙方應該不認識，鎖定2嫌查緝中。

今早9點多，網紅「超艾夾」在苓雅區被多名酒客襲擊，背部被刺中兩刀，沒有生命危險，就醫後前往苓雅分局報案。

今天是開學日，高雄市警局規畫「護童專案」，並加強校園周邊巡查。今天下午，局長黃明昭、分局長及少年警察隊長前往樹德科技大學訪視，展現警方捍衛校園安全的決心，不過今早發生的網紅遭人刺傷案成為外界關心焦點。