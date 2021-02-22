雲林淵明國中體罰案引關注 網友留言偏激警移送偵辦
雲林林內淵明國中日前有多位學生向台灣青年民主協會投訴學校有體罰情形，此事件引起各界關注，縣府教育處及教育部也立即關切，要求校方調整作為，後協會連日在網路上發文敘述事件，許多網友熱烈討論之餘，竟出現偏激言論，有家長擔心孩子安全向校方反映，校方於昨日報案。警方今表示全案已依恐嚇公眾罪移送偵辦，呼籲網路發言應當心，「勿失言成千古恨」。
台灣青年民主協會連兩日在臉書粉絲專頁發文，揭露淵明國中學生投訴管教不當及體罰的事件過程，引發超過百位網友關注並留言，有家長在留言中發現一則極為偏激的言論，由於今天就是學校開學日，該名家長憂心表示「很害怕孩子上學真會遭遇不測」，第一時間即截圖向校方反映。
淵明國中校長丁清峯今天證實確有此事，陸續也有其他家長反映認為偏激言論已危及校園安全，為保護學生並避免網路留言發酵，甚至出現蝴蝶效應，校方考慮多時決定提告，昨日下午由學校主任代表向警方報案。
斗六警分局副分局長黃仁男表示，警方昨日下午獲報後隨即偵辦，依刑法151條妨害秩序恐嚇公眾罪，將該名留言的男網友移送偵辦。
黃仁男指出，警方除提升校園安全層級、加強巡邏，也呼籲網友注意網路發言及用語，勿出現偏激留言引起大眾恐慌，違者恐涉及恐嚇公眾罪，處二年以下有期徒刑。
丁清峯強調，學校政策定配合教育部輔導規範，執行並改進、修訂，校園安全部分也定以保護學生安全為優先，讓學生在學校擁有完整受教權，也讓家長安心。
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