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炸彈客頸部繩索來自蛋捲提袋 明解剖追查真正死因

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

男子吳富竤前年涉嫌在國民黨台南市後壁區黨部放置「撒旦之母」的爆裂物引爆未成，一審被判刑9年6月。昨天被發現陳屍在台南看守所內。事發後，由於監視器畫面顯示沒有人接近他，現場未發現遺書。

由於死因離奇，明天將解剖釐清，吳到底是口鼻封住窒息死亡，還是頸部被勒斷致死。

吳富鋐和一名室友關在同舍房，睡上下舖，台南看守所早點名時發現吳未起床，管理員前往其床鋪查看，發現吳躺在床上已無自主呼吸及心跳，送醫不治。

台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌說，吳被看守所人員發現時，頭臉蓋著棉被，頸部有繩索，繩索並沒有綁在床頭，吳鼻孔塞有衛生紙，口鼻還用膠帶封住，繩索自春節購買所內販售蛋捲上的提繩。

台南看守所調閱監視器發現，吳睡下鋪，就寢以棉被蓋住全身，期間似有掙扎或翻身，但未有明顯大動作，上鋪室友也沒感覺到異樣。直到早點名，才被發現吳疑已氣絕多時，進行CPR並緊急送醫回天乏術。

所方表示，對此事件深表遺憾，未來將強化防範，如監視器加裝凸面鏡，讓畫面更廣角，避免類似情事傳出。

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男子吳富鈜涉嫌製造炸彈後，還涉偽造軍情局人員證件被法辦。記者黃宣翰／翻攝
男子吳富鈜涉嫌製造炸彈後，還涉偽造軍情局人員證件被法辦。記者黃宣翰／翻攝

監視器 室友 衛生紙

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