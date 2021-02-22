聽新聞
test
0:00 / 0:00
寶寶沒能留住！疑似「罔腰」聲明文流傳 各界霧裡看花
變性網紅「罔腰」懷孕事件持續發燒，繼今天凌晨罔腰在IG限時動態PO出「流血文」意有所指之後，今午網路又冒出疑似他發的IG限時動態，說「寶寶沒能保住」，讓各界霧裡看花。
「罔腰」是否真的懷孕，激起全民扮演柯南追查，也弄得衛政單位大張旗鼓說要調查，結果高雄市衛生局今天才要發函通知他一周內到案說明，罔腰卻凌晨發出「流血文」，啟人疑竇，下午網路續有一張罔腰在IG上發布的聲明稿廣為流傳，指稍早做了產檢，醫師說寶寶沒能留住！
這份聲明稿寫說，「感謝近日媒體的報導與網友的關切，稍早去做了產檢，醫生說寶寶沒能保住，現在心情需要調適，希望各位網友給點空間，後續有其他進展我們將會另作說明，謝謝」。
針對這份「聲明」，罔腰今午回應是「被做假」，但全案已鬧得滿城風雨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言