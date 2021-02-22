寶寶沒能留住！疑似「罔腰」聲明文流傳 各界霧裡看花

網紅罔腰的爭議言論引發社會關注。圖／翻攝自罔腰臉書 變性網紅「罔腰」懷孕事件持續發燒，繼今天凌晨罔腰在IG限時動態PO出「流血文」意有所指之後，今午網路又冒出疑似他發的IG限時動態，說「寶寶沒能保住」，讓各界霧裡看花。

「罔腰」是否真的懷孕，激起全民扮演柯南追查，也弄得衛政單位大張旗鼓說要調查，結果高雄市衛生局今天才要發函通知他一周內到案說明，罔腰卻凌晨發出「流血文」，啟人疑竇，下午網路續有一張罔腰在IG上發布的聲明稿廣為流傳，指稍早做了產檢，醫師說寶寶沒能留住！

這份聲明稿寫說，「感謝近日媒體的報導與網友的關切，稍早去做了產檢，醫生說寶寶沒能保住，現在心情需要調適，希望各位網友給點空間，後續有其他進展我們將會另作說明，謝謝」。