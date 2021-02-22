聽新聞
test
0:00 / 0:00
「含羞草日記」團員驚傳高雄遭刺2刀 警緝捕4凶嫌
網紅「含羞草日記」PO文指出，團員「超艾夾」今天上午在高雄當街中2刀，就醫後目前在苓雅分局成功路派出所製作筆錄，據了解，他指控對方共4人，有2人行凶，警方正循線緝凶。
含羞草日記的臉書、IG皆發文表示「今天早上9點多左右，我團隊副團長超艾夾於高雄苓雅區遇襲，受到一群醉酒的惡煞包圍，光天化日之下大馬路上，竟然發生這樣的事，超艾夾背部身中兩刀，已送醫治療，希望警方能夠全力幫忙解決，我含羞草團隊嚴厲譴責暴力，絕不妥協」。
警方初步釐清，本名姓吳的超艾夾，約31歲，吳等人從南投草屯南下高雄，今上午在高雄苓雅區中華四路一間舞廳門口遇襲，身上中2刀，他隨即就醫，並且到派出所報案提告。「含羞草日記」團員驚傳高雄遭刺2刀 警緝捕4凶嫌
含羞草日記表示今天傍晚將在台北開記者會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言