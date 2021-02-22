網紅「含羞草日記」PO文指出，團員「超艾夾」今天上午在高雄當街中2刀，就醫後目前在苓雅分局成功路派出所製作筆錄，據了解，他指控對方共4人，有2人行凶，警方正循線緝凶。

含羞草日記的臉書、IG皆發文表示「今天早上9點多左右，我團隊副團長超艾夾於高雄苓雅區遇襲，受到一群醉酒的惡煞包圍，光天化日之下大馬路上，竟然發生這樣的事，超艾夾背部身中兩刀，已送醫治療，希望警方能夠全力幫忙解決，我含羞草團隊嚴厲譴責暴力，絕不妥協」。

警方初步釐清，本名姓吳的超艾夾，約31歲，吳等人從南投草屯南下高雄，今上午在高雄苓雅區中華四路一間舞廳門口遇襲，身上中2刀，他隨即就醫，並且到派出所報案提告。「含羞草日記」團員驚傳高雄遭刺2刀 警緝捕4凶嫌