快訊

連兩天「+0」！高鐵可望開放飲食、居家檢疫維持一人一戶

又有網紅遇襲！「含羞草」驚傳遭砍身中兩刀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「含羞草日記」團員驚傳高雄遭刺2刀 警緝捕4凶嫌

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

網紅「含羞草日記」PO文指出，團員「超艾夾」今天上午在高雄當街中2刀，就醫後目前在苓雅分局成功路派出所製作筆錄，據了解，他指控對方共4人，有2人行凶，警方正循線緝凶。

含羞草日記的臉書、IG皆發文表示「今天早上9點多左右，我團隊副團長超艾夾於高雄苓雅區遇襲，受到一群醉酒的惡煞包圍，光天化日之下大馬路上，竟然發生這樣的事，超艾夾背部身中兩刀，已送醫治療，希望警方能夠全力幫忙解決，我含羞草團隊嚴厲譴責暴力，絕不妥協」。

警方初步釐清，本名姓吳的超艾夾，約31歲，吳等人從南投草屯南下高雄，今上午在高雄苓雅區中華四路一間舞廳門口遇襲，身上中2刀，他隨即就醫，並且到派出所報案提告。「含羞草日記」團員驚傳高雄遭刺2刀 警緝捕4凶嫌

含羞草日記表示今天傍晚將在台北開記者會

含羞草日記團員超艾夾今上午在高雄遇刺。記者林伯驊／翻攝
含羞草日記團員超艾夾今上午在高雄遇刺。記者林伯驊／翻攝
高雄苓雅區今天上午驚傳刺人命案。記者林伯驊／攝影
高雄苓雅區今天上午驚傳刺人命案。記者林伯驊／攝影
超艾夾身中2刀。記者林伯驊／翻攝
超艾夾身中2刀。記者林伯驊／翻攝
含羞草團員遭刺就醫後，於派出所製作筆錄。記者林伯驊／翻攝
含羞草團員遭刺就醫後，於派出所製作筆錄。記者林伯驊／翻攝

網紅 記者會 傷害罪

延伸閱讀

只揮一刀不算殺人？刑法殺人罪與重傷害致死罪的區別

又有網紅遇襲！「含羞草」驚傳遭砍身中兩刀

高雄帝冠式老車站明年1月定位 新車站4年內完工

加大國際行銷力道 高市府：將增東南亞語發文

相關新聞

炸彈客吳富鋐尋短 看守所方意外：一年家屬探望257次

50歲男子吳富鋐前年自製俗稱「撒旦之母」的爆裂物放置國民黨台南市後壁區黨部，落網後關押台南看守所，昨天驚傳尋短身亡；台南...

「含羞草日記」團員驚傳高雄遭刺2刀 警緝捕4凶嫌

網紅「含羞草日記」PO文指出，團員「超艾夾」今天上午在高雄當街中2刀，就醫後目前在苓雅分局成功路派出所製作筆錄，據了解，...

全台最高99米橋墩霧台谷川大橋 單車男離奇墜落河床亡

屏東縣霧台谷川大橋，橋墩高達99公尺，是全台橋墩最高的橋梁，今天上午10點10分，騎單車賴姓男子，因不明原因從谷川大橋墜...

時速飆到137救貓被扣照 法官：應請動保單位派救護車

丘姓男子去年9月開車在台北市建國高架飆到137公里，被吊扣牌照3個月，但他不服結果，興訟主張當時是家中貓咪生病，緊急送醫...

國道這些路段易起濃霧 警：首重安全距離 爭取反應時間

西濱公路雲嘉段疑因濃霧與霾釀成嚴重死傷車禍，引發用路人格外關注濃霧路段的開車自保之道，尤其在高速及快速公路上，因為車速高...

舊蘇花公路和中至和仁易生事故 警方設區間測速抓超速

蘇花改通車後，舊蘇花公路（台9丁線）車輛大幅減少，大多為砂石車、重型機車行駛，用路人容易在筆直寬闊道路上飆速，其中「和中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。