舊蘇花公路和中至和仁易生事故 警方設區間測速抓超速

蘇花改通車後，舊蘇花公路（台9丁線）車輛大幅減少，大多為砂石車、重型機車行駛，用路人容易在筆直寬闊道路上飆速，其中「和中部落」曾因車速過快發生2起死亡車禍，於是警方在和中至和仁段、台9丁線59.5至64.2公里處，設置「區間測速」設備，限速40公里，目前測試中，通過中央標檢局檢測後再正式上路。

花蓮和中部落曾發2起重大交通事故，2019年4月1輛大型重型機車撞上轉彎貨車油箱，導致貨車瞬間起火，騎士不幸命喪火海，同年9月1名部落的小朋友突然從路邊跑到路上，慘遭大型重機衝撞，送醫後不治。

除了加設紅綠燈外，警方在台9丁線59.5至64公里處裝設區間測速，速限40公里，去年底設置完成，目前仍在測試階段，通過中央標檢局檢測後將取締超速車，希望能減少事故發生。

不過有民眾發現蘇花改出現「ㄇ字型」的設備，懷疑是新的測速照相，警方表示，該為公路總局設置的車流管理系統，非取締超速使用，可監測連假車流。目前蘇花改沿線測速照相設備為仁水隧道口、中仁隧道口南北向各1支等，警方也會不定時測速。