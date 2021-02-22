聽新聞
test
0:00 / 0:00
失業不爽酗酒 中和鄭姓男子猛踹「蛋蛋」洩恨
新北市動保處日前接獲民眾通報，在中和莊敬路一處租屋處有男子虐狗情形，經調查後發現鄭姓男子因事發日喝酒加上最近失業心情不好，看到所飼養的瑪爾濟斯「蛋蛋」亂尿尿，氣不過就狂踹牠，造成牠腹部瘀青且跛腳，已違反動保法第30條最高可罰7萬5千元，並沒入犬隻。
民眾在上月底通報，鄭男將蛋蛋丟出門外，不只怒罵蛋蛋還出腳猛踹牠。狗兒悽慘叫聲讓鄰居都看不下去，出言制止鄭男才把狗帶回租屋處。
鄭男表示，蛋蛋平常調皮愛翻咬垃圾桶又隨地大小便，自己因失業心情不佳加上事發日有喝酒，一氣之下才會出腳教訓牠，辯稱蛋蛋受驚就會叫得很慘，並沒有虐待事實。
經獸醫診斷後發現牠「腹部瘀青、表情驚恐及輕微跛腳」，明顯有受虐情形，動保處表示，鄭男已違反動保法第30條，最高可處7萬5千元罰鍰，另依同法第33之1條第1項、第33之1條第3項規定，逕行沒入該犬隻及令鄭男至板橋動物之家參與動物保護講習。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言