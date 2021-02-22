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失業不爽酗酒 中和鄭姓男子猛踹「蛋蛋」洩恨

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導

新北市動保處日前接獲民眾通報，在中和莊敬路一處租屋處有男子虐狗情形，經調查後發現鄭姓男子因事發日喝酒加上最近失業心情不好，看到所飼養的瑪爾濟斯「蛋蛋」亂尿尿，氣不過就狂踹牠，造成牠腹部瘀青且跛腳，已違反動保法第30條最高可罰7萬5千元，並沒入犬隻。

民眾在上月底通報，鄭男將蛋蛋丟出門外，不只怒罵蛋蛋還出腳猛踹牠。狗兒悽慘叫聲讓鄰居都看不下去，出言制止鄭男才把狗帶回租屋處。

鄭男表示，蛋蛋平常調皮愛翻咬垃圾桶又隨地大小便，自己因失業心情不佳加上事發日有喝酒，一氣之下才會出腳教訓牠，辯稱蛋蛋受驚就會叫得很慘，並沒有虐待事實。

經獸醫診斷後發現牠「腹部瘀青、表情驚恐及輕微跛腳」，明顯有受虐情形，動保處表示，鄭男已違反動保法第30條，最高可處7萬5千元罰鍰，另依同法第33之1條第1項、第33之1條第3項規定，逕行沒入該犬隻及令鄭男至板橋動物之家參與動物保護講習。

監視器拍下鄭男踹狗的過程。圖／新北市動保處提供
監視器拍下鄭男踹狗的過程。圖／新北市動保處提供
鄭男所飼養的瑪爾濟斯「蛋蛋」。圖／新北市動保處提供
鄭男所飼養的瑪爾濟斯「蛋蛋」。圖／新北市動保處提供

動保法 失業

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