失業不爽酗酒 中和鄭姓男子猛踹「蛋蛋」洩恨

新北市動保處日前接獲民眾通報，在中和莊敬路一處租屋處有男子虐狗情形，經調查後發現鄭姓男子因事發日喝酒加上最近失業心情不好，看到所飼養的瑪爾濟斯「蛋蛋」亂尿尿，氣不過就狂踹牠，造成牠腹部瘀青且跛腳，已違反動保法第30條最高可罰7萬5千元，並沒入犬隻。

民眾在上月底通報，鄭男將蛋蛋丟出門外，不只怒罵蛋蛋還出腳猛踹牠。狗兒悽慘叫聲讓鄰居都看不下去，出言制止鄭男才把狗帶回租屋處。

鄭男表示，蛋蛋平常調皮愛翻咬垃圾桶又隨地大小便，自己因失業心情不佳加上事發日有喝酒，一氣之下才會出腳教訓牠，辯稱蛋蛋受驚就會叫得很慘，並沒有虐待事實。