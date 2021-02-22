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動物血滴子！高雄兩隻浪浪中陷阱只剩4條腿
高雄六龜區再傳有疑似被捕獸夾或山豬吊夾傷流浪犬，兩隻傷狗合計只剩4條腿！
台灣動物緊急救援小組表示，小組成員利用周末前往六龜中庄地區進行流浪犬捕捉節育任務時，先後發現兩隻流浪犬雙前腿血肉模糊，傷勢嚴重。其中一隻黑犬在近荖農溪旁的樹叢中發現，牠兩隻前腳疑遭捕獸夾夾斷，同一地點另有一隻黃色流浪犬，雙前腳也扯傷，躲在貨櫃屋下方，兩隻傷犬隻都送往高雄市區的動物醫院救治。
小組發言人倪京台說，高雄山區恐怖陷阱猖獗，無論是捕獸夾或山豬吊都像「動物血滴子」，動物採踏入陷阱後，越用力掙扎，傷勢越重，整隻腿往往支腳被扯斷，非常殘忍。
這次兩隻流浪犬的雙前腿都受害，「兩隻狗只剩四條腿」，真的非常可憐；呼籲有關單位要持續加強宣導，並提提高罰責，才能有效嚇阻並改善山區陷阱猖獗的問題。
高雄市農業局動保處表示，尚未接獲民眾通報，對此事件會進一步追查，更提醒民眾勿使用獸夾或山豬吊傷及無辜動物，違反動保法者最高可罰200萬，並處兩年徒刑。
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