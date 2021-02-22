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動物血滴子！高雄兩隻浪浪中陷阱只剩4條腿

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導

高雄六龜區再傳有疑似被捕獸夾或山豬吊夾傷流浪犬，兩隻傷狗合計只剩4條腿！

台灣動物緊急救援小組表示，小組成員利用周末前往六龜中庄地區進行流浪犬捕捉節育任務時，先後發現兩隻流浪犬雙前腿血肉模糊，傷勢嚴重。其中一隻黑犬在近荖農溪旁的樹叢中發現，牠兩隻前腳疑遭捕獸夾夾斷，同一地點另有一隻黃色流浪犬，雙前腳也扯傷，躲在貨櫃屋下方，兩隻傷犬隻都送往高雄市區的動物醫院救治。

小組發言人倪京台說，高雄山區恐怖陷阱猖獗，無論是捕獸夾或山豬吊都像「動物血滴子」，動物採踏入陷阱後，越用力掙扎，傷勢越重，整隻腿往往支腳被扯斷，非常殘忍。

這次兩隻流浪犬的雙前腿都受害，「兩隻狗只剩四條腿」，真的非常可憐；呼籲有關單位要持續加強宣導，並提提高罰責，才能有效嚇阻並改善山區陷阱猖獗的問題。

高雄市農業局動保處表示，尚未接獲民眾通報，對此事件會進一步追查，更提醒民眾勿使用獸夾或山豬吊傷及無辜動物，違反動保法者最高可罰200萬，並處兩年徒刑。

台灣動物緊急救援小組在高雄六龜中庄地區發現兩隻疑被捕獸夾或山豬中夾傷的傷犬，送至市區醫院救治。圖／台灣動物緊急救援小組提供
台灣動物緊急救援小組在高雄六龜中庄地區發現兩隻疑被捕獸夾或山豬中夾傷的傷犬，送至市區醫院救治。圖／台灣動物緊急救援小組提供
台灣動物緊急救援小組在高雄六龜中庄地區發現兩隻疑被捕獸夾或山豬中夾傷的傷犬，送至市區醫院救治。圖／台灣動物緊急救援小組提供
台灣動物緊急救援小組在高雄六龜中庄地區發現兩隻疑被捕獸夾或山豬中夾傷的傷犬，送至市區醫院救治。圖／台灣動物緊急救援小組提供

流浪犬 六龜 高雄市

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