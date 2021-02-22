聽新聞
test
0:00 / 0:00
大貨車司機急踩沒煞停 國1彰化段4車連環撞
國道一號南下197.4公里處接近彰化交流道路段今天上午近8點發生4車追撞車禍，警方對駕駛進行酒測，4名駕駛都沒有飲酒，追撞的大貨車司機疑似煞車操作出問題，來不及控制導致撞上前車，詳細肇事原因仍待進一步調查。
警方調查，40歲陳姓大貨車駕駛在外側車道變換車道至輔助車道時不慎撞到52歲林男駕駛的灰色轎車，導致該車撞擊外側護欄後，四腳朝天翻車停於外側路肩，大貨車繼續再往前追撞34歲謝男開的白車，白車再往前推撞37歲施姓駕駛開的客貨兩用車，現場在上午9時09分排除。
陳姓大貨車司機表示，當時要載貨下彰化交流道，但交流道車多回堵，他緊急剎車，但剎車卻出現問題，第一下踩下去沒有煞車，第二下才有，來不及就撞上去了。這起事故造成車輛翻覆的林姓駕駛胸部挫傷、雙手、雙膝擦傷，送醫檢查治療。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言