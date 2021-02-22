快訊

另一半查起來！ iPhone內建「行蹤歷程記錄」何時何地在哪騙不了人

緬甸「屠夫軍」上街？用戰爭罪屠村的士兵鎮壓民主示威

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大貨車司機急踩沒煞停 國1彰化段4車連環撞

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

國道一號南下197.4公里處接近彰化交流道路段今天上午近8點發生4車追撞車禍，警方對駕駛進行酒測，4名駕駛都沒有飲酒，追撞的大貨車司機疑似煞車操作出問題，來不及控制導致撞上前車，詳細肇事原因仍待進一步調查。

警方調查，40歲陳姓大貨車駕駛在外側車道變換車道至輔助車道時不慎撞到52歲林男駕駛的灰色轎車，導致該車撞擊外側護欄後，四腳朝天翻車停於外側路肩，大貨車繼續再往前追撞34歲謝男開的白車，白車再往前推撞37歲施姓駕駛開的客貨兩用車，現場在上午9時09分排除。

陳姓大貨車司機表示，當時要載貨下彰化交流道，但交流道車多回堵，他緊急剎車，但剎車卻出現問題，第一下踩下去沒有煞車，第二下才有，來不及就撞上去了。這起事故造成車輛翻覆的林姓駕駛胸部挫傷、雙手、雙膝擦傷，送醫檢查治療。

國道一號南下197.4公里處接近彰化交流道路段今天上午近8點發生4車追撞車禍，造成車流回堵。圖／國道三隊提供
國道一號南下197.4公里處接近彰化交流道路段今天上午近8點發生4車追撞車禍，造成車流回堵。圖／國道三隊提供
國道一號南下197.4公里處接近彰化交流道路段今天上午近8點發生4車追撞車禍，一輛自小客車翻車，駕駛送醫。圖／國道三隊提供
國道一號南下197.4公里處接近彰化交流道路段今天上午近8點發生4車追撞車禍，一輛自小客車翻車，駕駛送醫。圖／國道三隊提供

車道 事故 國道

延伸閱讀

彰化春遊首選 再推2萬元高檔遊程

濃霧能見度不到10公尺 西濱21車追撞 2死8傷

景點美食一網打盡！彰化旅遊大翻身 今年再推酒莊、鐵道高檔遊程

影／西濱重大連環車禍21輛追撞車已排除 下午2點恢復通車

相關新聞

炸彈客吳富鋐尋短 看守所方意外：一年家屬探望257次

50歲男子吳富鋐前年自製俗稱「撒旦之母」的爆裂物放置國民黨台南市後壁區黨部，落網後關押台南看守所，昨天驚傳尋短身亡；台南...

全台最高99米橋墩霧台谷川大橋 單車男離奇墜落河床亡

屏東縣霧台谷川大橋，橋墩高達99公尺，是全台橋墩最高的橋梁，今天上午10點10分，騎單車賴姓男子，因不明原因從谷川大橋墜...

國1彰化交流道4車追撞車禍 車流回堵5公里

國道一號南下197.4公里處接近彰化交流道路段今天上午8點多因車多，發生4車追撞事故，一輛貨車疑似剎車不及，撞上前方休旅...

西濱21車兩波連環撞原因出爐 檢警查扣7車可能有肇責

台61線西濱快速道路昨天在雲嘉大橋路段發生21輛大小車輛連環車禍，經雲林縣警方初步清查後，21輛中有18輛撞人或被撞，受...

失業不爽酗酒 中和鄭姓男子猛踹「蛋蛋」洩恨

新北市動保處日前接獲民眾通報，在中和莊敬路一處租屋處有男子虐狗情形，經調查後發現鄭姓男子因事發日喝酒加上最近失業心情不好...

台南市安南區倉庫失火 堆放大量金紙火勢猛烈

台南市安南區怡安路二段，今天近中午發生三間連棟鐵皮屋，裡面堆放大量金紙，消防人員到場後射水滅火及防護。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。