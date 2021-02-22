別傷荷包！ 北市這2路段 3月底啟動科技執法取締違規

為維護中山北路二段及建國高架道路通行順暢與橋梁安全，北市警察局於周邊建置科技執法設備，預計3月29日起開始執法取締；另，台北車站及吳興街220巷（台北醫院大學附設醫院前）1月4日啟用執法取締違規停車，總計取締1268件，呼籲駕駛人勿心存僥倖。

北市交大指出，從3月29日起開始科技執法，取締中山北路二段（馬偕醫院）車輛違停，以及建國高架道路車輛違規行駛管制區、跨越雙白線及槽化線。

其中，建國高架道路是採用AI運算，辨識車種、行經位置及時間，再透過系統自動判斷違規行為及違規路徑，提升違規便是綠，違規行為經採證後，再由警員認證舉發。

另外，針對1月4日啟用科技執法的台北車站及吳興街220巷（台北醫院大學附設醫院前）取締違規停車，經交大通劑，1月於台北車站共取締460件、吳興街220巷共808件。