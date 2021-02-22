聽新聞
test
0:00 / 0:00
東港路口轎車擦撞鳴笛救護車 又波及休旅車
屏東東港鎮昨天下午發生黑色轎車與救護車撞擊事故。一名22歲黃姓男子，駕駛黑色轎車沿著沿海路駕駛，行經船頭路口時，與載著病患正要返回醫院的救護車發生碰撞，隨後又波及另一輛白色休旅車，當下急煞與撞擊發出巨大聲響，讓目擊民眾以為發生嚴重事故，所幸，3名駕駛與病患皆未受傷，隨後，也派遣另一輛救護車，先行將病患送醫。
這起車禍，發生於昨天下午5時許，救護車鄭姓駕駛（51歲）載著一名女性病患要返回醫院，沿途行經沿海路與船頭路口時，在鳴笛的情況下闖紅燈，豈料，卻與黃男駕駛的黑色轎車發生碰撞。碰撞當下，黑色轎車當場失控，隨後又波及由陳姓男子（53歲）駕駛的白色休旅車。
這起事故，造成救護車前保桿遭撞毀，黑色轎車與白色休旅車，車體撞擊位置則有明顯擦撞痕跡與鈑金凹痕。所幸，3名駕駛以及救護車上的女性病患，僅有受到驚嚇，但皆未受傷，救護人員也立即派遣另一輛救護車，先行將病患送醫。
根據目擊者表示，事故當時，疑似黑色轎車駕駛車內音樂太大聲才未察覺到救護車的鳴笛聲響。目擊者還說，事故當下救護車內的女性病患，相當淡定，只有起身查看一下，便繼續躺回救護車的擔架床。
經警方酒測，三人並未飲酒，詳細原因仍待警方釐清，此外，東港警分局也呼籲，民眾行經路口時，應減速慢行，並注意左右來車，若發現消防車、救護車、警備車、工程救險車等警號，應立即禮讓，以利救援。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言